Spice Girls - Mel B et Geri Halliwell en froid : Emma Bunton s'en mêle

Voilà plusieurs jours que les Spice Girls sont sur toutes les lèvres. Alors qu'elles s'apprêtent à remonter sur scène pour une mini-tournée qui se déroulera en Angleterre en juin, ces dernières refont parler d'elles pour un tout autre sujet... Lors d'une interview, Melanie Brown avait avoué avoir eu une relation sexuelle avec Geri Halliwell lors de leurs années de gloire. "Mais c'est un fait. C'est arrivé, tout simplement, et nous en avons ri, c'était tout. Nous étions meilleures amies", avait-elle déclaré au micro du journaliste et animateur Piers Morgan. Ces révélations ont depuis été démenties par la concernée... Aujourd'hui, nouveau rebondissement, c'est Emma Bunton qui s'exprime sur le sujet !

Cette semaine, Emma Bunton a donc eu l'occasion de commenter cette affaire d'Etat alors qu'elle était invitée sur le plateau de l'émission Virgin Radio's Breakfast Show. "C'est la première fois que j'entends cette histoire. Je n'ai pas regardé l'interview. Cela m'a l'air d'être une blague", a-t-elle commencé avant d'ajouter : "Mais avec Mel B, ne prenez pas les choses au pied de la lettre, elle est surtout très drôle." Voilà qui est dit !

Cette histoire peut-elle mettre en péril leur prochaine tournée ? D'après le Sun, il semblerait que non, toutes les Spice Girls (sauf Victoria Beckham qui a décliné l'offre en faveur de ses autres activités professionnelles) sont toutes enthousiastes à l'idée de remonter sur scène. Néanmoins, ce bad buzz aurait "endommagé leurs relations personnelles". Il faut dire que Geri Halliwell n'a pas vraiment apprécié les propos de Melanie Brown même si elle reste positive. "Ça a été très décevant de lire toutes ces rumeurs à nouveau, surtout le jour de la fête des Mères [célébrée le 31 mars en Angleterre, NDLR]. Geri adore les Spice Girls : Emma, Melanie, Melanie et Victoria. Elle aimerait que ses fans sachent que tout ce qui a été rapporté récemment est tout simplement faux et a été très blessant pour sa famille. Pour aller de l'avant, Geri est impatiente de voir les filles et tous leurs fans pendant la tournée, de passer un moment incroyable avec tout le monde et de se faire de nouveaux souvenirs", avait fait savoir son attaché de presse via un communiqué publié sur le Daily Mail.