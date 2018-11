Stan Lee : Les causes de sa mort révélées

Le 12 novembre 2018, les fans de comics et Hollywood pleuraient la mort du légendaire Stan Lee, papa de Marvel et créateur de bon nombre de super-héros. L'iconique scénariste et éditeur américain a tiré sa révérence à l'âge de 95 ans, au Cedars-Sinai Medical Center à Los Angeles. Cinq jours plus tard, après une pluie d'hommages et une polémique, les funérailles de Lee se sont déroulées dans la plus stricte intimité.

Quinze jours plus tard, ce 27 novembre 2018, TMZ a révélé les causes de la mort de Stan Lee. Ce dernier a été emporté à la suite d'un arrêt cardiaque et d'une insuffisance congestive et respiratoire, d'après ce document du Los Angeles Department of Health. Stan Lee souffrait d'une pneumonie d'aspiration depuis plusieurs mois. Le document précise également qu'une ambulance avait été envoyée à son adresse à Hollywood Hills, et qu'il avait été ensuite transporté au Cedars-Sinai où il est décédé. Enfin, on peut aussi lire que Stan Lee a été incinéré et que ses cendres ont été retournées à sa fille Joan Celia Lee.

Les derniers mois de Stan Lee avaient été compliqués. Le père de Marvel avait annulé plusieurs apparitions publiques au printemps 2018, à cause de la maladie qui le rongeait à petit feu. De plus, en juillet 2017, il perdait sa femme Joan, avec qui il avait partagé 69 ans de sa vie.