Mort de Stan Lee : Des obsèques dans la plus stricte intimité

Lundi 12 novembre 2018, le créateur des personnages cultes de l'univers de super-héros Marvel, Stan Lee, est mort au Cedars-Sinai Medical Center in Los Angeles. En début d'année, il se débattait avec une pneumonie. Il avait 95 ans. Ses funérailles ont eu lieu cette semaine, quatre jours après sa mort, probablement jeudi donc, en toute discrétion.

Stan Lee a créé des personnages cultes comme Thor, Iron Man ou encore Spider-Man. Tous rapportent des milliards de chiffre d'affaires sur grand écran et le public n'en peut plus d'attendre Captain Marvel (en salles le 6 mars 2019) avant le quatrième épisode d'Avengers (le 24 avril). Malgré toutes les mégastars qui incarnent ses héros, Stan Lee a toujours souhaité des obsèques très simples et réservées à sa famille.

Vendredi 16 novembre, un communiqué de sa maison de productions POW! Entertainment a annoncé qu'en accord avec "ses dernières volontés", Stan Lee a déjà fait l'objet de funérailles dont on ignore tous les détails. "Stan a toujours été catégorique sur le fait qu'il ne souhaitait pas de grandes funérailles publiques et donc des obsèques ont été organisées dans un cadre privé, pour sa famille, en accord avec ses dernières volontés." Ce communiqué intervient alors que des millions de fans se demandaient ce qui serait prévu pour "honorer la vie" de cette "véritable légende".

Stan, une légende

POW! Entertainment rappelle que le site de Stan Lee a été transformé en mémorial où chacun peut laisser ses condoléances. Un événement sera organisé plus tard pour les fans : "La grandeur de Stan ne rend pas cette monumentale tâche aisée, écrit POW!, et nous espérons avoir bientôt de nouvelles informations à vous communiquer."

Depuis dix-huit ans, Stan Lee faisait un caméo (une apparition) dans chacun des films des personnages qu'il a créés. On la ainsi vu dans les sagas X-Men, Spider-Man et bien-sûr dans tous les films de l'univers Marvel. Il sera d'ailleurs dans Avengers 4.

Stan Lee est mort un an et demi après son épouse Joan Lee, décédée en juillet 2017 à l'âge de 93 ans. Le couple avait été marié plus de soixante-neuf ans. Le couple a eu deux filles.