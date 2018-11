Stan Lee, le papa de Marvel, est mort à 95 ans

Un grand monsieur très apprécié du public tire sa révérence. Selon TMZ.com, Stan Lee est mort à l'âge de 95 ans. Le cocréateur des super-héros Marvel (il a imaginé Spider-Man, Hulk, les Avengers et les X-Men, pour ne citer qu'eux) est décédé lundi 12 novembre 2018.

La nouvelle a été annoncée par sa fille, Joan Celia (68 ans), qui a expliqué à nos confrères qu'une ambulance avait été appelée au domicile de la star américaine, à Hollywood Hills. Transporté d'urgence au Cedars-Sinai Medical Center de Los Angeles, Stan Lee, qui avait une santé fragile depuis plusieurs mois et avait plus récemment souffert d'une pneumonie, y est décédé quelques heures plus tard.

Stan Lee avait lancé les Marvels Comics en 1961 avec Jack Kibry en publiant leur tout premier comic book, Les Quatre Fantastiques. La suite s'est très vite enchaînée avec la création de nombreux super-héros et super-vilains, comme Black Panther, Iron Man, autant de personnages qui ont pris vie au cinéma depuis le début des années 2000 dans l'univers cinématographique Marvel (MCU). Ces presque vingt dernières années, à savoir depuis X-Men sorti en 2000, Stan Lee a toujours fait l'objet d'un clin d'oeil dans chacun des films Marvel en faisant un cameo, soit une rapide apparition.

La mort de Stan Lee, qui apparaîtra dans le dernier volet des Avengers 4 (sortie prévue le 24 avril 2019), survient un an après celle de son épouse depuis 70 ans, Joan. Celle-ci est morte en juillet 2017, également à l'âge de 95 ans.