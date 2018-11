Star Academy 3 : Que devient Pierre, qui avait quitté le show en direct ?

Lors de la saison 3 de la Star Academy, diffusée en 2003 sur TF1, Élodie Frégé était ressortie grande gagnante. La jolie rousse avait à l'époque décidé de partager ses gains avec Michal. Lors de cette même saison, Pierre avait fait le buzz en quittant le programme en plein direct lors d'un prime. Quinze ans plus tard, qu'est-il devenu ?

Rappelons que Pierre était nominé au même titre que Lukas et Morganne. Après sa prestation, le jeune homme avait alors pris la parole. "Je remercie tous ceux qui ont voté pour moi et je leur donne rendez-vous sur la tournée. Je ne retournerai pas au château", avait-il lâché face à un Nikos Aliagas déconcerté. Et d'ajouter avant de se ruer en coulisses embrasser sa famille : "Je n'attends pas qu'on me rende ma liberté, je la prends !"

Quinze ans après ce coup de théâtre dans la Star Academy, Pierre, aujourd'hui âgé de 38 ans, poursuit sa carrière dans la musique. Peu après sa participation au télé-crochet, il a travaillé sur un premier album qui n'est jamais sorti, son producteur ayant fait faillite. Puis, quelques années plus tard, lors d'un voyage à Kingston, Pierre découvre la musique jamaïcaine. Un style qui inspire plusieurs titres de son nouvel EP, Smile, sorti en septembre 2016. Deux ans plus tard, en juillet 2018, le musicien dévoile son nouveau projet intitulé Voyageur. Entre-temps, il parcourt les scènes du monde, allant de l'Espagne à l'île Maurice en passant par l'Inde et vit de sa passion, la musique.