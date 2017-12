Star Wars : Billie Lourd, la fille de la regrettée Carrie Fisher, rayonne

C'est le film le plus attendu de cette fin d'année. Mercredi 13 décembre sortira dans les salles françaises l'Episode VIII de la saga Star Wars, Les Derniers Jedi. Avant cette sortie, Hollywood et son Shrine Auditorium – qui abrite notamment chaque année la cérémonie des SAG Awards – ont déroulé un tapis rouge spectaculaire aux stars de la franchise. Devant ce parterre et cette distribution 5 étoiles, la pétillante Billie Lourd a fait crépiter les flashs. Et pour cause : elle est la fille de la regrettée Carrie Fisher, alias Princesse Leia dans Star Wars.

La jeune et jolie comédienne de 25 ans, notamment vue dans la série Scream Queens, portait une robe argentée griffée Tom Ford. Celle qui incarne à l'écran le Lieutenant Connix, membre de la Résistance que mène notamment Leia, a créé l'événement aux côtés de ses partenaires de jeu. Étaient ainsi réunis autour du réalisateur Rian Johnson, John Boyega (Finn), Daisy Ridley (Rey), l'interprète de Kylo Ren Adam Driver, Andy Serkis, Benicio Del Toro, Laura Dern, Lupita Nyong'o mais aussi l'immanquable Mark Hamill, alias Luke Skywalker. Gwendoline Christie, Domhnall Gleeson, Kelly Marie Tran ou encore Anthony Daniels (iconique C-3PO) étaient également de la partie. Seul Oscar Isaac manquait à l'appel

Du côté des invités, on a pu croiser Dita Von Teese au bras de Christian Loubouton, les inséparable Joe Manganiello et Sofia Vergara, Minnie Driver et son fils Henry, Cobie Smulders ou encore Meg Donnelly et Sofia Carson.