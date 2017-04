Carrie Fisher : Sa fille Billie Lourd "fait comme si de rien n'était et se bat"

Fin décembre, Billie Lourd (24 ans) perdait coup sur coup sa mère Carrie Fisher et son iconique grand-mère, Debbie Reynolds. Ces pertes qui ont totalement ébranlé la jeune femme qui, en l'espace de quelques jours, a perdu les deux femmes de sa vie. Heureusement, elle a pu compter sur un entourage solidaire et surtout sur l'amour inconditionnel de son boyfriend, un certain Taylor Lautner.

Depuis la disparition de sa mère – que l'on retrouvera bientôt à l'affiche de Star Wars – Episode 8 : Les Derniers Jedi –, Billie est apparue complètement changée. La jeune femme, actrice au demeurant, profite de chaque instant comme si c'était le dernier, croque la vie à pleines dents et célèbre l'amour à tout-va. La si discrète fille de Carrie Fisher s'est soudainement mise à ouvrir les portes de son jardin secret via Instagram. En janvier, elle était en vacances avec l'interprète de Jacob dans Twilight et semblait aux anges, à peine un mois après les décès de sa mère et de sa grand-mère. Sur le réseau social, elle s'affiche désormais aux côtés de son amoureux, saisissant toutes les occasions de se réjouir. À commencer par l'arrivée du printemps, symbole de renouveau.