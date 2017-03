Billie Lourd : Main dans la main avec Taylor Lautner, elle retrouve le sourire

Voilà maintenant plusieurs mois que Billie Lourd et Taylor Lautner, qui s'étaient rencontrés l'été dernier sur le tournage de la série Scream Queens, filent le parfait amour.

Jeudi 23 mars, l'actrice de 24 ans et le comédien de 25 ans ont de nouveau été aperçus dans les rues de Los Angeles lors d'une journée décontractée où ils ont profité de leur temps libre pour faire du shopping. Main dans la main, les tourtereaux se sont d'abord rendus au restaurant Mauro's, dans le quartier de West Hollywood, avant de faire quelques emplettes dans la boutique Fred Segal.

Vêtue d'une robe fleurie et d'une veste en denim, Billie Lourd a esquissé plusieurs sourires timides, tandis qu'elle conversait discrètement avec son compagnon. En véritable gentleman, l'ancienne vedette de la saga Twilight a porté les sacs de sa belle avant de l'escorter jusqu'à leur véhicule, protecteur.

Près de trois mois après la mort brutale de sa mère Carrie Fisher et de sa grand-mère Debbie Reynolds, la jolie blonde a pu compter sur le soutien indéfectible de son petit ami qui ne l'a pas quittée des yeux. En janvier, le couple s'était envolé pour le Mexique pour quelques jours de vacances romantiques. Depuis, c'est à Los Angeles qu'ils roucoulent à l'abri des regards indiscrets.

Ce week-end, samedi 25 mars, un hommage ouvert au public sera célébré au cimetière d'Hollywood, où sont enterrées Carrie Fisher et Debbie Reynolds. Interviewé par Entertainment Tonight, Todd Fisher, le frère et le fils des défuntes, a évoqué le courage et la force de sa nièce Billie Lourd. "Elle fait face à deux pertes gigantesques. (...) Il y a un grand vide et elle le ressent, nous le ressentons tous. Je la laisse respirer. Elle a besoin d'espace. Elle en a besoin pour prendre du recul et faire son deuil. (...) C'est un mélange génétique de Carrie et Debbie. (...) C'est une fille très forte", a-t-il déclaré.