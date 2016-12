Mort de Carrie Fisher : Sa fille Billie Lourd consolée par Taylor Lautner...

Depuis qu'il jouait les toutous fidèles dans la saga Twilight, on n'avait guère revu Taylor Lautner. À la rentrée 2016, il a fait son retour sur le petit écran dans le rôle d'un docteur au terrible secret dans la saison 2 de Scream Queens, une série dans lequel il vit une jolie histoire d'amour (un peu tordue tout de même !) avec Chanel #2, un personnage star du show incarné par Billie Lourd, la fille unique de la regrettée Carrie Fisher...

Après un malaise cardiaque il y a quelques jours, l'interprète de la mythique princesse Leia s'en est allée le 27 décembre. Touché comme beaucoup par cette disparition, Taylor Lautner a souhaité apporter publiquement son soutien à la fille unique de l'actrice, sa partenaire à l'écran et possible petite amie, Billie Lourd. En légende d'une photo le montrant en compagnie de la jeune femme de 24 ans, Taylor Lautner écrit : "Cette fille est une des personnes les plus fortes et intrépides que j'aie jamais rencontrées. Absolument magnifique à l'intérieur comme à l'extérieur. J'ai de la chance de te connaître, Billie..." L'acteur termine son post par un coeur qui devrait soulever de nouvelles questions...

À vrai dire, il y a peu de risques de se tromper sur les liens qui unissent Billie et Taylor. Il y a quelques semaines, Keke Palmer, leur partenaire dans Scream Queens, a posté une vidéo sur Snapchat de la fête de fin de tournage de la saison 2 de la série. On y voit Billie Loud et Taylor Lautner partager un baiser qui a l'air bien réel et très romantique... Un compte Instagram des fans de l'acteur a reposté ladite vidéo, qui n'est donc pas passée inaperçue.