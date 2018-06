Statue de Johnny Hallyday : "La tête est complètement ratée..."

Le 15 juin 2018, Johnny Hallyday aurait eu 75 ans. De l'église de La Madeleine à Paris à Saint-Barthélemy, où il repose, de nombreux hommages ont été rendus au rockeur mort en décembre d'un cancer. Du côté de Viviers-sur-Rhône près de 2 000 fans et bikers se sont réunis le samedi 16 juin pour découvrir une grande statue du chanteur qui, malheureusement, ne fait pas honneur à la splendeur de la star.

Haute de 3 m, cette statue en bois est l'oeuvre du sculpteur valentinois Daniel George. Imposante ? C'est rien de le dire, mais ressemble-t-elle vraiment à notre Johnny Hallyday national ? Non à en croire Pierre Regottaz, initiateur du projet et ami du sculpteur, qui ne mâche pas ses mots sur le site de Closer : "On m'a livré la statue d'un chanteur, pas celle de Johnny. La tête était complètement ratée. En haut c'était Eddy Mitchel, et en bas Hugues Aufray..." Mais Pierre Regottaz relativise : "C'est vrai qu'il a beaucoup travaillé, parfois 14 heures par jour. Il a fait trois maquettes de la tête de Johnny. La première était ressemblante, mais trop grosse par rapport au corps puisque les têtes sont faites à part puis collées ensuite sur l'ensemble de la statue..." La pression augmentait à mesure qu'approchait la date symbolique du 15 juin : "Il ne pouvait pas nous faire faux bond..." Le sculpteur se montre beau joueur : "Je ne suis pas contre refaire la tête."

Alors cette immense évocation (plutôt que sculpture fidèle) de Johnny restera sur cette place de Donzère, près de Viviers-sur-Rhône. Elle est installée devant le restaurant Le Tennessee. Ce samedi-là, 2000 personnes s'étaient donc donné rendez-vous pour découvrir la statue mais surtout se souvenir de leur chanteur préféré. Des bikers étaient là ainsi que des voitures de collection comme Johnny les aimait. Pourquoi cette commune ? Parce que la mère du rockeur, Huguette Galmiche, avec laquelle le rockeur s'est réconcilié à la fin de sa vie grâce à Laeticia Hallyday, y est inhumée dans le cimetière communal. Alors les fans de Johnny sont allés fleurir sa tombe comme il l'aurait fait pour leur idole à Saint-Barth'...