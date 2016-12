Status Quo : Rick Parfitt meurt à 68 ans, il ne verra pas grandir ses jumeaux...

Cruelle pour les mélomanes, qui ont successivement pleuré David Bowie, Glenn Frey (Eagles), Paul Kantner (Jefferson Airplane), Maurice White (Earth, Wind & Fire), Prince ou encore Leonard Cohen, l'année 2016 aura été impitoyable même en pleines célébrations de Noël : quelques heures avant l'annonce choc de la mort de George Michael à 53 ans, une autre figure majeure de la scène musicale anglaise décédait tragiquement.

Guitariste emblématique du groupe Status Quo, dont il restait le seul membre originel avec son ami Francis Rossi, Rick Parfitt est mort en milieu de journée le 24 décembre 2016 à l'âge de 68 ans dans un hôpital de Marbella, ville d'Espagne où il vivait avec sa troisième épouse Lyndsay et leurs jumeaux et où il avait monté en 2015 une agence immobilière. Le musicien originaire du Surrey a succombé des suites d'une septicémie, comme l'ont précisé son manager et son entourage par le biais d'un communiqué faisant état de sa mort, après avoir été admis la veille au soir en raison de complications liées à une blessure à l'épaule causée par une chute.

"Cette nouvelle tragique survient au moment même où Rick s'apprêtait à lancer sa carrière solo avec un album et une autobiographie prévus pour 2017, suite à son retrait des activités de tournée de Status Quo, sur avis médical", souligne avec amertume ledit communiqué, rappelant au passage que Rick Parfitt a connu par le passé un certain nombre de soucis de santé : victime d'une crise cardiaque, il avait subi en 1997, à 49 ans seulement, un quadruple pontage et s'était vu intimer de changer radicalement son mode de vie, notoirement marqué par une importante consommation d'alcool et de stupéfiants. Une injonction à laquelle il a finalement obéi, assurant dans une interview donnée en 2014 après une nouvelle attaque (une autre s'était produite entre-temps, en 2011) avoir arrêté le cannabis depuis 27 ans et la cocaïne depuis 10 ans ainsi que la boisson. Ce qui n'empêcha pas une violente récidive, cette année : le 14 juin 2016, Parfitt faisait encore une crise cardiaque après un concert de Status Quo à Antalya en Turquie et était même considéré en état de mort cérébrale pendant plusieurs minutes. Rapatrié une semaine plus tard dans un hôpital de Londres et équipé d'un défibrillateur automatique implantable, son retrait du groupe pour les tournées ultérieures était ensuite annoncé.

Si l'échéance a été maintes fois repoussé, Rick Parfitt n'a pas survécu à cet énième incident et "il manquera profondément à sa famille, ses amis, ses partenaires du groupe, son management, son équipe et sa légion de fans dévoués partout dans le monde, acquis au fil de cinquante années d'un succès monumental avec Status Quo", poursuit le message émis par son entourage. Rick Parfitt laisse notamment derrière lui sa femme Lyndsay et leurs jumeaux Tommy et Lily, ainsi que deux grands enfants, Rick Jr. et Harry, issus de deux précédents mariages. En 2013, le rockeur à la santé précaire avait justement confié au Daily Mail ses craintes de ne pas vivre assez longtemps pour voir ses enfants grandir : "Ça me fout les boules de penser que je ne les verrai pas devenir pleinement adultes. Ça n'arrivera sans doute pas. Même si je vis jusqu'à 80 ans, ils en auront à peine 20. J'aimerais les voir atteindre les 21 ans. Ça me fait flipper à mort de penser que je ne vais pas les voir grandir et de voir ce qu'ils font et ce qu'ils deviennent. Je sais que c'est morbide, mais je suis réaliste, c'est tout. Je ne serai plus là. Ça m'effraie vraiment. Je vais essayer de faire le maximum. Je vais voyager avec eux et les emmener à Disneyland. Je veux pouvoir voir leur visage dans ce genre de situation. Et tout simplement être avec eux autant que je peux. Je ne partirai plus pour plus de trois semaines désormais." Il était, hélas pour lui, bien lucide...

Co-auteur de quelques-uns des tubes de Status Quo (Whatever You Want, Again and Again, Rain), Rick Parfitt avait été décoré en 2010 dans l'ordre de l'empire britannique pour services rendus à la musique, conjointement avec son complice Francis Rossi.