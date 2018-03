Stéfan (Secret Story) de retour sur Instagram et il a bien changé !

C'est dans Secret Story 8 que Stefan a été révélé au grand public. Le beau brun a notamment partagé son aventure avec Leila Ben Khalifa (gagnante de la saison), Aymeric Bonnery ou Geoffrey Bouin. Il avait ensuite participé à La Villa des coeurs brisés afin de trouver l'âme soeur. Après quoi, il s'est fait très discret. Pendant plusieurs mois, il avait même quitté les réseaux sociaux. Ce n'est que la semaine dernière que l'ancien candidat de télé-réalité a fait son retour sur Instagram. L'occasion de découvrir qu'il a bien changé.

Si à l'époque il apparaissait avec une légère barbe et des cheveux légèrement longs, c'est avec une barbe bien plus fournie et une plus grosse tignasse qu'on peut désormais l'admirer. "Dans le cadre d'un voyage sans fin autour du monde, j'ai décidé de recommencer à poster sur ce compte qui a déjà eu plusieurs vies. On s'en bat les couilles me direz-vous et vous auriez bien raison. Mais je vais quand même rester là. Au plaisir de vous rencontrer quelque part sur terre en compagnie des étoiles ou d'une gastro contractée après avoir mangé local", a-t-il écrit en légende de sa première photo.

Il a ensuite dévoilé qu'il était en Thaïlande et n'a pas manqué de mettre en avant ses abdos en béton. Ses admiratrices ont dû apprécier.