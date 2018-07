Stéphane Bern, premier rôle de "Meurtres en Lorraine" : "Ça va déranger..."

Stéphane Bern se diversifie.

Notre "monsieur patrimoine" et animateur sur France 2 a accepté de participer au tournage du téléfilm Meurtres en Lorraine... et même d'en tenir le premier rôle ! Ainsi, dans ce nouveau film de la série Meurtres à... pour France 3, l'animateur de 54 ans à la tête de Secrets d'histoire campera le rôle du lieutenant de gendarmerie Muller.

Interrogé par Télé Loisirs, Stéphane Bern a commenté ce nouveau défi devant la caméra : "Je découvre que c'est merveilleux d'être une autre personne et de mettre sa propre vie entre parenthèses pendant un mois." Et de poursuivre sur les seules exigences du réalisateur René Manzor : "Il a fait un deal avec moi : 'Tu veux jouer la comédie ? Alors tu vas devoir te mettre en condition. Et te couper de ta vie : plus de portable, plus de monsieur patrimoine, plus de télé !' Très discipliné, j'ai rompu tout contact avec Paris." Ce qu'il ne dit pas, c'est que le réalisateur lui a aussi demandé de moins sourire !

Pour autant, le populaire animateur sait qu'il est attendu au tournant et que quelques dents vont grincer à l'idée de le voir comédien sur nos petits écrans. "Des amis acteurs, dont je tairais le nom, m'ont lancé, ironiques : 'Ah oui ? Dans ce cas, moi, je vais animer une émission de radio'. Bien sûr que ma présence dans cette fiction va déranger", a-t-il assumé. Et d'ajouter lorsqu'on lui demande s'il n'envisagerait pas d'en faire un deuxième métier : "Et pourquoi pas ? D'ailleurs, à la télé, à la radio, mon métier est précaire, je ne sais pas ce qu'il se passera pour moi l'année prochaine... Alors je ne m'interdis rien !"

