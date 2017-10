Stéphane Delajoux, avec sa femme Julie Andrieu, célèbre le docteur Knock

Une partie de l'équipe de Knock, nouveau film de Lorraine Lévy, s'était donné rendez-vous autour de la réalisatrice le 16 octobre pour l'avant-première du film dans l'enceinte de l'UGC Normandie. Ainsi, Audrey Dana, Alex Lutz, Michel Vuillermoz, Rufus, Christian Hecq et le compositeur Cyrille Aufort ont célébré avec plaisir la sortie du long métrage dans quelques jours. On remarquera l'absence d'Omar Sy, héros de cette adaptation de la célèbre pièce de Jules Romains. La star, très prise par la promotion du film, s'est peut-être accordé une soirée bien méritée avec sa famille, lui qui vient d'être papa d'un cinquième enfant.

La projection a été suivie d'une soirée au Raspoutine où régnait la bonne humeur. Parmi les invités, se distingue le couple formé par le neurochirurgien Stéphane Delajoux et la présentatrice de télévision et critique gastronomique Julie Andrieu, parents de deux enfants, Hadrien (5 ans) et Gaia (2 ans). L'experte en cuisine connaît personnellement Lorraine Lévy, la soeur de l'écrivain Marc Lévy : tous trois sont cousins par alliance.

Pendant cette soirée, on a pu croiser la violoniste et femme de Manuel Valls, Anne Gravoin, le réalisateur qui a dirigé Omar Sy dans Demain tout commence Hugo Gélin, les présentateurs Bernard Montiel, Emmanuel Chain et Valérie Damidot, l'humoriste D'Jal et de nombreuses comédiennes : Liliane Rovère, Agnès Soral, Elisabeth Bourgine, Charlotte Gabris, Agnès Soral et Clémentine Célarié.

Knock, en salles le 18 octobre 2017