Omar Sy en colère – Anne-Elisabeth Lemoine répond : "On ne cherche pas le buzz"

Une fois n'est pas coutume dans le monde des médias, les protagonistes eux-mêmes cherchent à atténuer le clash. L'animatrice de l'émission C à vous a réagi au mécontentement d'Omar Sy, traité de guignol par Éric Zemmour sur le plateau de son émission. Deux jours plus tard, la star française s'était insurgée sur Europe 1 devant Daphné Bürki contre le fait qu'on donne la parole à un homme qui a été "condamné pour incitation à la haine raciale". Il avait terminé en se demandant si elle était de sa famille ou "teubée". C'est sur TV Mag-Le Figaro.fr que celle qui a succédé à Anne-Sophie Lapix à la tête de C à vous a répondu la semaine suivante.

"Je comprends la colère d'Omar Sy où ce soir-là, il n'avait pas sa place. On l'a envoyé au front pour porter la contradiction à Éric Zemmour, sans être au courant ni présent physiquement en plateau. Nous n'aurions pas dû faire ça, c'était une bêtise. On voulait mettre Zemmour face à ses contradicteurs, mais ce n'était pas la bonne façon de faire. On s'en est expliqué avec Omar Sy." Elle réfute l'idée que son émission soit à la recherche du clash médiatique : "C'est aussi pour cela qu'il s'agit d'une erreur. Cela ne ressemble pas à C à vous. Le buzz, on ne recherche pas ça et on n'aime pas ça. Ne vous inquiétez pas, le message a été bien reçu. Et je ne suis ni de la famille d'Éric Zemmour ni, je l'espère, complètement teubée."

Acteur solaire et blagueur, à l'image de son personnage dans le film Knock (en salles le 18 octobre) dont il fait actuellement la promotion, Omar Sy s'était montré passablement énervé au micro de Daphné Bürki. Il y a des sujets que l'heureux papa d'un cinquième enfant ne laisse pas passer.