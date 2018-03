Stéphane Guillon : L'étonnante condition pour son mariage avec Muriel Cousin...

Alors qu'il sort le livre Journal d'un infréquentable (Grasset), Stéphane Guillon, qui a démarré sa promo sur les chapeaux de roues en s'offrant un clash avec son ancien ami et employeur Thierry Ardisson (avec qui il travaillait dans Salut les Terriens avant d'être viré l'an dernier), se fait tirer le portrait pour Libération.

De plus en plus clivant au fil des années, Stéphane Guillon n'a pourtant pas changé son fusil d'épaule et canarde tout le monde, les politiciens bien sûr, mais aussi les personnalités médiatiques, à l'instar de Laurence Ferrari ou Audrey Pulvar, à qui il reproche leur inaction pendant la longue et dramatique grève à iTÉLÉ... Comme le rapporte Libé, "certaines de ses saillies" sont coécrites par sa femme Muriel Cousin. Cette dernière "assure la mise en scène de ses apparitions" et, visiblement, pour l'humoriste, la présence de son épouse dans sa vie pro et perso est une nécessité absolue. "Il semble tenir à elle comme un noyé à sa bouée, la serrant fort à la taille lors de leurs sorties publiques. Et c'est assez attendrissant à regarder de loin, sans en savoir rien", écrit Libé.

Stéphane Guillon et Muriel Cousin se sont mariés en 2011 et, à l'époque, monsieur avait eu une condition particulière concernant le grand jour... "Il refusait de lui passer la bague au doigt sous la photo officielle de Sarkozy. Qu'il avait réussi à remplacer par l'image d'un Hollande pas encore président", relate le journal. Si l'union se tenait aujourd'hui, l'humoriste, classé à gauche, convaincrait cependant difficilement sa femme de faire enlever le portrait d'Emmanuel Macron... Et ce, même si il moque "allègrement l'enthousiasme de son épouse pour le jeune gandin élyséen."

Thomas Montet