Stéphane Guillon viré de Salut les Terriens ? C8 rétablit la vérité !

Stéphane Guillon quitte Salut les Terriens ! Une source a révélé à nos confrères de Puremédias.com que l'humoriste avait été "viré" de l'émission de Thierry Ardisson. Depuis, C8 et le groupe Canal+ ont réagi.

"Stéphane Guillon n'est pas viré de l'émission Salut les Terriens !, a annoncé la chaîne auprès de l'AFP. Cette année, l'humoriste était Stéphane Guillon, avant lui, il y a eu Gaspard Proust. Il y aura un autre humoriste à la rentrée."

Afin de faire taire les rumeurs de brouille entre la chaîne et l'humoriste, C8 a assuré : "Il n'y a aucun problème avec Stéphane Guillon et la preuve est que la chaîne diffusera son spectacle à la rentrée."

Rappelons que le chroniqueur télé de 53 ans – qui a fait son retour dans Salut les Terriens ! en 2015 – avait critiqué Vincent Bolloré et sa gestion du groupe Canal+ sur le plateau de C à Vous. Plus encore, Stéphane Guillon et Cyril Hanouna étaient en froid depuis que l'animateur de TPMP avait dévoilé le salaire de l'humoriste à l'antenne.

Si l'identité de la personne qui succédera à Stéphane Guillon n'a pour l'heure pas encore été dévoilée, Thierry Ardisson a de son côté fait quelques révélations sur l'émission. Dans les colonnes du JDD, l'animateur avait révélé travailler sur une version dominicale du programme baptisée Les Terriens du dimanche.