Stéphane Plaza: Son employée séquestrée et violée, un suspect récidiviste arrêté

Alors qu'elle devait faire visiter un appartement à un potentiel client le 1er mars 2019, la directrice d'une agence immobilière du réseau Stéphane Plaza a été enlevée, séquestrée et violée. L'enquête a conduit à un homme de 50 ans qui a été arrêté, mis en examen et écroué près d'une semaine plus tard.

L'histoire, sordide, a soulevé de nombreux coeurs, dont celui de Stéphane Plaza. Elle a connu une avancée majeure ce jeudi 7 mars 2019 : l'AFP annonce que l'homme recherché dans l'affaire de l'enlèvement, de la séquestration et du viol de la directrice de l'agence Stéphane Plaza d'Auxerre (Yonne) a été arrêté, mis en examen et écroué. Le suspect, âgé de 50 ans, est mis en examen pour "enlèvement ou séquestration pour préparer ou faciliter la commission d'un crime ou délit, et viol sous la menace d'une arme", a annoncé la procureure de la République d'Auxerre, Sophie Macquart-Moulin, dans un communiqué. À lire aussi Rihanna : Un suspect arrêté après le meurtre de son cousin Daisy Van Cauwenbergh (ex-Miss Belgique) : Son ancienne employée violée ? Kim Kardashian : L'enquête de son braquage patauge, un nouveau suspect arrêté Son arrestation, réalisée avec le soutien de la section de recherches de Poitiers et de l'antenne du GIGN de Tours, s'est déroulée mardi 5 mars à Chasseneuil-du-Poitou (Vienne), "à proximité immédiate du véhicule de la victime, qu'il avait conservé, a-t-il été également ajouté. L'intéressé a été trouvé porteur d'un pistolet d'alarme chargé." Lors de sa garde à vue, le suspect a "nié toute violence physique commise à l'encontre de la victime" avant de refuser de répondre aux enquêteurs, selon le parquet. L'homme a déjà été condamné à plusieurs reprises entre 1994 et 2016, notamment pour des faits de viol, enlèvement ou séquestration, et violences aggravées. Rappel des faits Vendredi 1er mars, alors qu'elle avait rendez-vous pour une visite d'appartement, l'employée du réseau d'agences immobilières Stéphane Plaza était tombée dans un guet-apens, se retrouvant en réalité face à un faux client. Sous la menace d'une arme de poing, la directrice immobilière avait été contrainte de conduire son prétendu client jusqu'à Blois, à plus de 200 km du lieu de la prétendue visite. Séquestrée et violée toute la nuit, elle n'avait finalement été libérée que le lendemain matin, laissée à la gare de Blois par son agresseur, qui avait conservé son véhicule. Atterré après avoir eu connaissance de cette horrible affaire, Stéphane Plaza n'avait pas tardé à s'adresser à "Manuella". "Aucun mot ne peut exprimer ce que je ressens aujourd'hui. Manuella, je suis de tout coeur avec toi et avec ta famille", avait réagi l'animateur de 48 ans sur sa page Instagram.

Abonnez-vous à Purepeople sur facebook

À ne pas rater

En vidéos