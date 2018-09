Stéphanie de Monaco : Au stade avec Louis et Albert pour une soirée européenne

La Ligue des Champions reprenait cette semaine ses droits et le Stade Louis-II a vibré de l'ambiance des grandes soirées européennes pour l'entrée dans la compétition de l'AS Monaco, qui, en guise de hors d'oeuvre très relevé, recevait l'Atletico Madrid d'Antoine Griezmann, championne d'Europe en titre en Europa League. En tribunes, il y avait du beau monde, entre champions du monde et membres de la famille princière.

S'il n'était pas surprenant de retrouver auprès du prince Albert II de Monaco, fan numéro un de l'équipe du Rocher, ses neveux Pierre Casiraghi et Louis Ducruet, qui ont régulièrement suivi avec lui (jusqu'à la moustache) la campagne de l'ASM la saison dernière en Ligue 1 et sur la scène continentale, la présence dans le kop princier de la princesse Stéphanie de Monaco, mère de Louis, était en revanche beaucoup plus exceptionnelle. Radieuse, on a pu notamment la voir accueillir avec un plaisir non dissimulé Ludovic Giuly, ancien joueur vedette du club monégasque.

Les espoirs monégasques, exacerbés par l'ouverture du score précoce signée Grandsir, n'auront pas résisté longtemps à la grinta madrilène, l'Atletico renversant la vapeur pour s'imposer 2 buts à 1 avec, au passage, une très jolie passe décisive de son attaquant français champion du monde, Antoine Griezmann, sous les yeux de Didier Deschamps et Thierry Henry, côte à côte en tribunes. A noter la présence également du mannequin Jeremy Meeks.

Un Grizou qui a tenté de se faire pardonner le crime de lèse-majesté de son équipe, victorieuse sur la pelouse de la principauté, en offrant son maillot au souverain, heureux d'ajouter le numéro 7 du buteur colchonero à sa collection.