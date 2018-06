Stéphanie de Monaco : Radieuse pour vanter le savoir-faire monégasque

La princesse Stéphanie de Monaco ne rate jamais une occasion de prouver son sens de l'engagement. La fille cadette de Rainier III et de Grace Kelly était, le 13 juin dernier, dans les locaux de Fight Aids Monaco pour prendre part aux côtés de Caroline Obodji et Marcelline Assere à la remise de diplômes de participation à un programme de renforcement des capacités de sages-femmes à Monaco.

Une cause qui est chère à la mère de Camille Gottlieb, Louis et Pauline Ducruet. En effet, l'association Post-Conflict Development, l'AMREF Flying Doctors, le Centre Hospitalier Princesse Grace de Monaco et Fight Aids ont décidé de s'unir autour d'un projet solidaire commun pour renforcer les capacités de deux sages-femmes ivoiriennes.

Ce programme a débuté le 27 mai avec l'arrivée des deux sages-femmes en Principauté, où elles ont suivi pendant un mois une formation au sein de la maternité du CHPG. L'objectif était de mettre en exergue un échange mutuel de connaissances et de compétences entre les sages-femmes ivoiriennes et leurs consoeurs monégasques. Caroline Obodji vient ainsi de Korhogo, la plus grande ville du nord de la Côte d'Ivoire, où elle est elle-même sage-femme et enseignante à l'INFAS. Quant à Marcelline Assere, elle est aussi sage-femme et enseignante à l'INFAS de Daloa en Côte d'Ivoire.

Toutes deux ont ainsi reçu leurs diplômes des mains de Stéphanie de Monaco, laquelle n'a pas manqué de les féliciter, sous les yeux de Ricardo Arvati, président de l'AMREF, Caroline Aldrin (présidente de l'association Post Conflict Development Monaco), Claudia Abate Debat, fondatrice de l'association PCDM, Véronique Gennoyer (directrice adjointee chargé des affaires médicales de la coopération internationale et de la recherche), David Leforestier (directeur de la Fondation Sancta Devota), le colonel Luc Fringant, Christine Barca de Fight Aids Monaco et le professeur Bruno Carbonne, chef du service de la maternité du CHPG.