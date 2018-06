Daniel Ducruet, remarié, évoque ses relations avec Stéphanie de Monaco

Pour la troisième fois, Daniel Ducruet, 53 ans, est un homme marié. Son union avec Kelly Marie Lancien (37 ans) a été célébrée religieusement à Monaco au début du mois de juin, après une union civile qui s'est déroulée à la mairie de Beausoleil une semaine avant, le 2 juin 2018. Le frère de Daniel Ducruet, Alain, est adjoint au maire dans cette commune des Alpes-Maritimes.

Dix jours après son mariage, Daniel Ducruet accorde ses premiers mots d'époux à Gala. Il y explique notamment pourquoi il a opté pour un engagement religieux avec sa belle Kelly, la mère de sa fille Linoué âgée de 5 ans : "On y tenait tout autant l'un que l'autre parce qu'un mariage religieux, c'est revenir à des valeurs humaines, spirituelles qui nous semblent primordiales." Pour ce grand jour, Daniel Ducruet a pu compter sur la présence de ses deux grands enfants, Louis (25 ans) et Pauline (24 ans), tous deux nés de son mariage avec la princesse Stéphanie de Monaco qui a pris fin en 1996. C'est notamment pour eux que Daniel Ducruet est resté en bons termes avec leur maman après la rupture, tout comme avec son autre ex-femme Martine Malbouvier avec qui il a eu son fils aîné Michaël âgé de 26 ans. "Que ce soit avec Martine comme avec Stéphanie, on reste une famille. Même si les enfants sont grands, on continue de fêter les anniversaires par exemple, confie-t-il. Elles savent que je serai toujours là pour elles, et inversement. On a fait nos enfants dans l'amour et ça, c'est plus fort que tout. c'est le ciment de notre relation", assure-t-il.

Si Daniel Ducruet a parfois été blessé par des images "difficiles à supporter", elles appartiennent au passé. L'ancien garde du corps devenu entrepreneur veut regarder vers l'avenir avec Kelly qui partage bien plus que sa vie amoureuse. "Je suis aujourd'hui gérant d'une société monégasque de rénovation dans le bâtiment, dans laquelle Kelly travaille également", révèle-t-il. Une coopération professionnelle qui leur réussit très bien.

