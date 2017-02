Steve Hewlett : Mort de l'animateur, peu après son mariage en urgence...

Quelques semaines après s'être marié en urgence, sur son lit d'hôpital, l'animateur anglais de BBC Radio 4, Steve Hewlett, est mort lundi 20 février 2017, a dévoilé son collègue Eddie Mair à l'antenne.

Victime d'un cancer de l'oesophage décelé en mars de l'an passé, qui s'était récemment propagé jusqu'à son foie et avait été jugé incurable, Steve Hewlett a été emporté par la maladie à seulement 58 ans. L'animateur est mort dans sa chambre du Royal Marsden Hospital à Londres, entouré de sa famille et sur un air de Bob Dylan diffusé en fond sonore, raconte le Mail Online. Autour de lui, se trouvaient ses trois fils, Fred, Bill et Bert, son ex-femme Carole ainsi que Rachel, sa dernière compagne.

L'animateur avait énormément ému les Anglais par son histoire relatée à la radio, puisqu'il avait pu épouser en urgence sa compagne avec l'aide du personnel médical, lorsque les médecins l'avaient informé qu'il ne lui restait que quelques semaines à vivre... "Comme cela prend du temps, on n'a pas traîné. Elle a dit que je pouvais y passer d'un instant à l'autre. (...) Alors tout a été arrangé en moins d'une heure. On a fait venir quelqu'un de l'administration de Chelsea, on a aussi forcé un vicaire à quitter son dîner. Les infirmières se sont chargées du gâteau, des fleurs et de quelques bouteilles de Prosecco. Puis, la cérémonie a commencé", avait-t-il raconté à la radio.

Steve Hewlett s'était illustré outre-Manche par sa longue carrière à la radio, présentant pendant plus de dix ans l'émission The Media Show.

Thomas Montet