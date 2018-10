Steven Seagal accusé d'agression sexuelle en direct: Fâché, il quitte le plateau

Accusé de viol et d'agression sexuelle sur deux femmes, Steven Seagal a appris récemment qu'il ne serait pas poursuivi pour les actes qu'il aurait commis sur l'ancien mannequin néerlandais Faviola Dadis (une audition avait eu lieu en 2002) et l'actrice Regina Simons (sur le tournage d'On Deadly Ground en 1994). Pour autant, le sujet est encore très sensible. L'iconique acteur de films d'action l'a prouvé lorsqu'il a quitté brutalement une interview dans l'émission BBC Newsnight, lorsque l'animatrice Kirsty Wark a évoqué des accusations d'agression sexuelle.

"Vous avez été impliqué dans des accusations d'harcèlement sexuel, vous avez eu une accusation de viol contre vous et je me demande comment vous le gérez ?", a-t-elle questionné l'acteur qui, en silence, a immédiatement retiré son oreillette, s'est levé et a quitté le plateau.

Pour rappel, en mars 2018, deux femmes, qui avaient précédemment accusé Steven Seagal de viol et d'agression sexuelle, ont témoigné sur les accusations qu'elles avaient portées contre lui. Entre-temps, d'autres actrices comme Julianna Margulies, Portia de Rossi et Pamela Anderson se sont également plaintes du comportement de Seagal.

Pour autant, le procureur du district de Los Angeles a décidé que Seagal ne ferait pas l'objet de poursuites dans les affaires Dadis et Simons, pour des raisons de prescription. De son côté, Seagal a toujours nié ces accusations en bloc.