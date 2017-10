Stranger Things : Un jeune acteur de la série a un fils caché...

La soudaine médiatisation de Charlie Heaton a eu quelques effets secondaires. L'acteur britannique, qui incarne Jonathan dans la série Stranger Things, a fait l'objet d'un bien triste bad buzz. Il a été arrêté au LAX Airport (l'aéroport principal de Los Angeles) en provenance de Londres, parce que des traces de cocaïne avaient été trouvées dans ses bagages. La loi est intransigeante sur la question, mais Heaton n'ayant pas d'antécédents en la matière, il a été relâché et simplement remis dans un avion direction l'Angleterre. Il était du coup le grand absent de la première de la saison 2 de Stranger Things.

Son nom, jusqu'ici assez méconnu (il incarne un personnage récurrent de Stranger Things, mais pas aussi emblématique que les ados du show Netflix) a ainsi fait son apparition dans les tabloids, dont certains se sont mis à farfouiller dans son passé. Et on a découvert qu'il avait un enfant caché. L'acteur de 23 ans est en effet le père d'un petit garçon de 3 ans... qu'il ne voit pas beaucoup.

Ce bébé est le fruit de sa relation avec la musicienne Akiko Matsuura, du temps où Heaton et la jeune femme faisaient partie du même groupe, Comanechi. Cette dernière est tombée enceinte en mai 2014. "Ils ne sont plus ensemble, mais entretiennent une relation amicale dans l'intérêt de l'enfant", rapporte une source au Sun. Ce dernier vit avec sa mère, qui fait désormais partie du groupe The Big Pink.

Quant à Charlie Heaton, ces dernières années ont été agitées, et principalement occupées par le tournage de Stranger Things. La conséquence directe, c'est que, donnant la priorité à sa carrière, le jeune papa ne voit plus son petit garçon – ou très peu. "Il espère voir plus son fils une fois que ses obligations professionnelles se calmeront", souligne un de ses proches.