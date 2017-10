Stranger Things : Un acteur de la série arrêté avec de la cocaïne

Il y avait un grand absent à la première – le 26 octobre – de la saison 2 de Stranger Things : Charlie Heaton. Et pour cause, l'acteur britannique qui a quitté l'Angleterre pour rallier Los Angeles et fêter avec ses camarades de tournage la sortie de la saison 2 du show Netflix, n'a jamais fait crépiter les flashs. Le jeune comédien de 23 ans a en effet été arrêté à l'aéroport LAX en possession de cocaïne. L'accès au pays lui a donc été interdit.

Selon TMZ, l'acteur arrivait de Londres et c'est lors d'un banal contrôle des bagages que des traces de drogue ont été découvertes. N'ayant pas de casier de judiciaire et d'antécédent, Charlie Heaton n'a pas été arrêté. Il a juste rempli quelques papiers avant d'être renvoyé vers l'Angleterre. Il pourra revenir aux Etats-Unis après avoir demandé un nouveau droit d'entrée sur le territoire.

Interprète de Jonathan Byers dans Stranger Things, Charlie Heaton était jusqu'ici méconnu du grand public. Celui qui sort à la ville avec la belle Natalia Dyer (alias Nancy dans la série culte de Netflix), sera prochainement à l'affiche de The New Mutants, un film porté par les jeunes actrices Anya Taylor-Joy, Maisie Williams et Alice Braga.