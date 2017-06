Susan Boyle : Insultée et malmenée par des jeunes de sa ville

Si elle voulait croire en 2016 que le monde était un endroit merveilleux pour son retour dans les bacs avec un album baptisé Wonderful World, Susan Boyle a malheureusement dû déchanter dernièrement.

La sensation du télé-crochet Britain's Got Talent, révélée au monde en 2009 à l'âge de 48 ans, a en effet été prise à parti par une bande de jeunes qui semble semer la terreur dans sa ville de Blackburn, en Ecosse, où elle mène une existence paisible. La quinquagénaire, chez qui on a diagnostiqué en 2012 le syndrome d'Asperger, a été intimidée, insultée et harcelée par une quinzaine de jeunes gens - des garçons, essentiellement - âgés de 16 à 18 ans, selon des récits de la presse tabloïd britannique.

Ils l'auraient encerclée alors qu'elle se trouvait dans un centre commercial, lui jetant toutes sortes de choses au visage - notamment un morceau de papier enflammé -, la traitant de tous les noms - "vieille p**e hideuse" - et auraient même caillassé le bus qu'elle empruntait en la poursuivant de leurs hurlements. Des faits tellement violents que l'entourage de la chanteuse de 56 ans envisage de demander à la police d'assurer sa sécurité.

Bien connue dans les parages, la bande ne semble toutefois pas faire une fixette sur SuBo, puisque d'autres habitants ont eu à se plaindre d'intimidations du même genre, entre insultes racistes et jets d'objets. Les voisins de Susan Boyle, par ailleurs sujette aux crises de panique dans les aéroports, soulignent cependant qu'elle se fait constamment martyriser par des jeunes depuis qu'elle est devenue célèbre.