Susan Sarandon : Son petit-fils de 2 mois a frôlé la mort, sa fille Eva raconte

Elle a jugé que c'était le bon moment pour en parler. Sur son blog Happily Eva After, Eva Amurri Martino, la fille de Susan Sarandon, a publié une lettre bouleversante sur un secret qu'elle cache depuis plusieurs semaines. Sans fard mais avec beaucoup d'élégance et des mots sincères, l'actrice notamment vue dans Crazy Dad en 2012 a évoqué son combat contre la dépression, tout en révélant que ces dernières semaines avaient largement contribué à la dégradation de son état de santé. En effet, elle a failli perdre les deux hommes de sa vie.

Eva Amurri, 31 ans, explique que Major – son petit garçon aujourd'hui âgé de 2 mois et demi – a frôlé la mort. Elle raconte : "Deux jours après Thanksgiving, notre nounou de nuit s'est endormie alors qu'elle tenait Major et l'a lâché. Il s'est fendu le crâne sur le sol en bois dur. Kyle et moi dormions à ce moment-là et nous avons été réveillés par le son de sa tête frappant le sol puis par les cris perçants hystériques. Il a souffert d'une fracturé du crâne et de saignements au cerveau, il a été transporté par ambulance du Yale Medical Center où j'ai passé deux jours éprouvants avec lui à recevoir les soins d'urgences et où des examens très poussés ont été réalisés. Dire que ce furent les deux jours les plus traumatisants et angoissants de ma vie est un euphémisme."

Fort heureusement, Major s'en est sorti sain et sauf et sans séquelle. Ce qui n'est pas le cas de sa mère Eva, qui se dit "épuisée et anxieuse" depuis, assurant que l'événement a durement touché sa famille dont elle s'évertue à afficher la perfection au quotidien sur Instagram. "Évidemment, la (extrêmement bouleversée et pleine de remords) nounou ne travaille plus pour notre famille, bien que je lui aie pardonné", poursuit Eva Amurri qui a également tenté d'anticiper les critiques des internautes qui pourraient juger la présence d'une nounou de nuit, estimant qu'elle aurait pu s'occuper de son propre enfant sans le confier à quelqu'un d'autre... "Cela peut arriver à tout le monde", a conclu la mère de deux enfants (son aînée se prénomme Marlowe Mae, 2 ans).

"Mon instinct me dit que j'ai une forme de trouble de stress post-traumatique probablement lié à une dépression périnatale", révèle la jeune femme. Une dépression post-partum qui avait démarré depuis trois semaines lorsque Kyle Martino, le mari d'Eva Amurri, a lui aussi frôlé la mort. Le père de famille a chuté du toit de la maison alors qu'il nettoyait les gouttières et "aurait pu aisément être paralysé ou tué". Deux semaines plus tard, Major s'ouvrait le crâne...

Depuis, Eva Amurri se pose beaucoup de questions, notamment à propos de cette dépression qui n'a pas été diagnostiquée. Toujours est-il que, pour début 2017, la jeune maman (qui avait fait une fausse couche en août 2015) a prévu de prendre quelques jours loin du travail et de son blog pour se remettre en question et profiter de sa famille.