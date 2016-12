Sveva Alviti : La star de Dalida est en couple avec un Français

Sveva Alviti est la star du film de ce début d'année. À 32 ans, l'actrice italienne incarne l'iconique Dalida dans le biopic que Lisa Azuelos lui a consacré. Un rôle qui semblait taillé sur mesure pour la jolie blonde, qui incarne à merveille la célèbre chanteuse italienne de naissance égyptienne. Sans doute le début d'une belle carrière pour Sveva qui fait cette semaine la couverture du magazine Elle. L'occasion pour elle d'évoquer ses points communs avec la star, son parcours mais aussi sa vie privée.

"Je suis très sensible, très fragile... Et à la fois très forte", a-t-elle commencé. Révélée par un concours de mannequin après plusieurs année à jouer au tennis à un niveau professionnel, Sveva enchaîne les shootings avec une seule idée en tête : se payer une grande école de cinéma. Un objectif qu'elle se donne les moyens d'accomplir puisqu'elle finit par étudier avec Susan Batson, la coach de Nicole Kidman et Juliette Binoche, "dans l'espoir de décrocher un jour un grand rôle... comme celui de Dalida". Et ça paie !

Aujourd'hui, la jolie blonde à la silhouette longiligne a réalisé son rêve... et trouvé l'amour en prime ! "J'ai été malheureuse, moi aussi. Quand on cherche le grand amour, on souffre forcément. Mais cela m'a beaucoup apporté. Maintenant, je sais qui je suis, je sais qu'il ne faut pas tout donner à l'autre et qu'il ne faut jamais annihiler sa personnalité pour quelqu'un. J'ai rencontré un Français depuis que je vis à Paris, et notre relation est plus mature", a-t-elle confié en référence à la vie sentimentale tumultueuse de Dalida.

Rappelons que l'interprète de Bambino, qui n'a plus pu avoir d'enfant après s'être fait avorter, a souffert du suicide de son ex-mari Lucien Morisse, après celui de son amoureux Luigi Tenco. Son ex, Richard Chanfray, a aussi mis un terme à sa vie après leur rupture. L'histoire de sa vie personnelle, aussi dramatique que sa réussite professionnelle était grande, est à découvrir en salles dès le 11 janvier prochain.

Coline Chavaroche