Sylvain Wiltord relève le défi lancé par Laeticia Fourcade au pied des Invalides

Début juin 2018, Sylvain Wiltord remportait le 26e édition du Trophée des personnalités en marge des Internationaux de tennis de Roland-Garros à Paris. Le 30 juin, l'ancien footballeur, vainqueur de l'Euro 2000 avec les Bleus, participait au premier Bootcamp des ambassadeurs 4Trainer qui s'est tenu sur l'esplanade des Invalides à Paris et était coorganisé par l'actrice Laetitia Fourcade.

4Trainer est la première gamme de matériel d'entraînement française dédiée exclusivement à la préparation physique et à l'entraînement sportif. Ce beau samedi-là, la marque réunissait ses ambassadeurs et ambassadrices pour un après-midi hautement sportif.

Le programme était composé de quatre ateliers aux exercices adaptés toutes les 25 minutes. Une centaine de participants ainsi qu'une quinzaine d'enfants y ont participé. Grands sportifs comme débutants étaient les bienvenus et cette première édition fut un succès. Parmi les participants, on compte notamment Cyril Benzaquem, champion du monde de muay thaï et de kickboxing, et Claire Verneil, ancienne avocate passionnée de cuisine révélée par l'émission de télévision MasterChef.

L'actrice Laetitia Fourcade, qui est jusqu'au 31 août au théâtre de la Boussole avec la pièce Dans la peau de ma femme, était l'un des cinq ambassadeurs de cette édition dont elle est à l'origine avec Laurent Labat de 4trainer. Organiser un événement en plein air faisait partie des nombreux projets de cette cette passionnée de sport et le succès de cette première édition l'encourage à renouveler l'expérience. Ainsi, une nouvelle édition du Bootcamp sera est prévue en fin d'année. Dans l'idéal, Laetitia Fourcade souhaite en faire un rendez-vous bi-annuel dans des décors aussi réjouissants que l'esplanade des Invalides.