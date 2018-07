Sylvie Tellier enceinte à 40 ans : "On sent la différence"

Sylvie Tellier (40 ans) attend un heureux événement. La directrice générale de la société Miss France et de Miss Europe Organisation est enceinte de son troisième enfant. Et, à quelques jours de son accouchement, elle a accepté de se confier à nos confrères de Neuf Mois sur cette grossesse sur le point de se terminer.

"Quand on est enceinte, surtout à la fin, on est partagé. À la fois on est impatiente que notre bébé arrive parce que ça commence à bien faire, 9 mois c'est long, on dort mal, on est lourde, on est très impatiente de découvrir son petit bout de chou. Et d'un autre côté, on se dit aussi que ce sont les derniers instants où on ne l'a que pour soit", a confié Sylvie Tellier dans un premier temps. La maman d'Oscar (8 ans, fruit de son premier mariage avec Camille Le Maux) et Margaux (4 ans, née de ses amours avec son second mari Laurent) a ensuite admis ne pas avoir été "trop handicapée par la grossesse" : "J'ai pu bouger, faire du sport, courir dans tout les sens. Forcément à partir du moment où le bébé est là, tout d'un coup, la vie s'arrête, on n'a plus le temps de s'occuper de ses aînés. Donc je suis pressée sans être pressée d'accoucher."

Elle n'a pas non plus eu de maux le premier trimestre et a donc pu mener de front sa vie professionnelle et sa vie de maman : "J'ai un peu un tempérament où je ne tiens pas en place, donc ça aide. Le fait d'avoir déjà deux enfants à la maison, j'oscillais entre le boulot, les enfants, mon mari, il faut essayer d'être dispo pour tout le monde. Donc enceinte, on continue. J'ai eu la chance de travailler quasiment jusqu'au bout (...) donc je ne ressentais pas la fatigue. Et c'est vrai que le fait de ne pas prendre trop de poids durant ma grossesse, m'a permis d'être très active parce que quand vous restez autour de 10 kilos pris pendant la grossesse, vous avez moins de risques de faire de la rétention d'eau, vous avez moins de risques d'avoir des douleurs. Finalement, la vie est plus facile."

Heureusement pour elle, Sylvie Tellier n'a pris qu'une dizaine de kilos pour chacune de ses grossesses. Il faut dire que 'ancienne reine de beauté a fait très attention à son alimentation et elle a continué à pratiquer une activité physique régulière. "Une grossesse à 40 ans, c'est pas la même chose qu'à 30 ans, je tiens a le dire. On peut se prendre pour une superwoman, mais on sent la différence. Déjà, on est capable de savoir si c'est un garçon et une fille, moi j'ai eu un garçon et une fille avant ma grossesse, donc on compare nos grossesses et on sait. Et l'âge, on le sent, on ne récupère pas aussi vite. À la rigueur, être enceinte pour la première fois à 40 ans, on est peut être plus en forme, on n'a pas de loulous à la maison. Mais une troisième grossesse à 40 ans, il faut se préparer psychologiquement, faut se dire qu'on va être plus fatiguée, il faut se dire que ça va être un peu plus difficile", a-t-elle conclu.