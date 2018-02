Tal dans la peau de Britney Spears à 10 ans : "Je m'y croyais"

On la savait fan inconditionnelle de Michael Jackson mais pas de Britney Spears. Et pourtant.

Pas effrayée à l'idée de ressortir de vieux dossiers la concernant, Tal a proposé une vidéo tirée de ses archives personnelles à 655 000 abonnés sur Instagram le 5 février. La chanteuse de 28 ans se révèle enfant, lorsqu'elle se prenait pour l'une des plus grandes popstars de la fin des années 90, début des années 2000 : Britney Spears. En petite jupe noire et brassière rouge qui rappelle la combinaison que portrait la chanteuse américaine dans le clip d'Oops I did it again, Tal reproduit la chorégraphie de la chanson, entourée de deux autres danseuses novices qui semblent plus âgées qu'elle. En confiance devant le jeune public, la jeune Tal, 10 ans, enchaîne les mouvements avec assurance. Une séquence que l'artiste française ne s'est pas privée de commenter, ironisant sur sa confiance précoce. : "J'avais 10 ans et déjà je m'y croyais".