Tandem : Paul et Léa bientôt réconciliés ? Les révélations des acteurs !

France 3 diffuse ce 26 juin 2018 le dernier épisode de la saison 2 de Tandem. La série qui met en scène le commandant Léa Soler et son ex-mari, le capitaine Paul Marchal. Pour Télé Loisirs, leurs interprètes, Astrid Veillon et Stéphane Blancafort, révèlent en exclusivité quelques détails sur la prochaine saison et notamment sur leur duo à l'écran. Car depuis le début, c'est bien la grande intrigue de la série : vont-ils se remettre ensemble un jour ? "Ils ont essayé de tirer tout cela au clair, mais le trouble et l'amour sont toujours en eux. Ils se demandent encore s'ils ont fait le bon choix.", déclare Stéphane Blancafort. "C'est quelque chose de difficile à résoudre. À moins que l'un d'eux ne tombe amoureux de quelqu'un d'autre", ajoute Astrid Veillon.

Cette parole n'est pas anodine puisqu'elle poursuit en révélant que "certaines personnes vont essayer de mettre un amoureux dans les pattes de Léa". Une situation qui risque de les éloigner pour de bon. "Paul va souffrir. Cette situation le trouble. Alors, Paul et Léa à nouveau en couple, ce n'est pas pour tout de suite !", affirme Stéphane Blancafort. La très discrète Astrid Veillon dévoilera aussi une nouvelle facette de son personnage lorsque Léa perdra le contrôle de sa vie : "Elle va voir débarquer sa mère et se retrouver dans une espèce de rouleau compresseur entre sa belle-mère, ses enfants et le colonel."

Tandem connaît un véritable succès depuis ses débuts avec près de 4 millions de téléspectateurs chaque mardi soir. Une bonne raison pour France 3 de poursuivre les aventures policières de Léa et Paul. À peine la saison 3 annoncée pour 2019 qu'une quatrième saison serait déjà en préparation.