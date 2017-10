Tara Palmer-Tomkinson morte à 45 ans : Elle s'est laissée mourir selon son ex

Tara Palmer-Tomkinson a été retrouvée morte le 8 février dernier à son domicile de Londres. Atteinte d'une tumeur cérébrale (un prolactinome – une tumeur bénigne de l'hypophyse – traité dans les mois qui suivirent) qui lui a été révélé en janvier 2016, s'était repliée sur elle-même comme l'avait raconté sa soeur quelques jours après son décès. "Tara est morte paisiblement dans son sommeil, des suites d'un ulcère perforé et d'une péritonite", avait tenu à préciser la famille dans un communiqué.

Anciennement proche de la famille royale britannique, devenue jet-setteuse accro à la cocaïne puis vedette de télé-réalité, Tara Palmer-Tomkinson a vécu une existence intense, bien que trop courte, au cours de laquelle elle a partagé une histoire avec Duncan James entre 2008 et 2009. Le chanteur du groupe Blue qui a fait son coming out en 2012 revient sur la fin de parcours de son ex-compagne. "D'une certaine façon, elle a abandonné", confie le Britannique de 39 ans à Hello! "Tara était ma petite amie. Nous étions bien ensemble. Nous avons beaucoup ri et avons eu de grosses disputes mais nous étions comme ça", se souvient-il. Malgré le diagnostic de sa tumeur, Tara Palmer-Tomkinson l'a longtemps ignorée et elle mis plusieurs mois à entamer son traitement. "Elle avait des problèmes de santé et je n'arrêtais pas de lui dire d'aller consulter, mais elle n'y allait pas. D'une certaine façon, elle a renoncé, c'était trop pour elle", ajoute le chanteur.

Duncan James regrette que son ex-compagne soit partie si tôt alors que son talent lui avait pourtant ouvert tant de portes. "C'est si triste parce qu'elle était intelligente, pleine d'esprit. Elle me manque. Je ne peux pas écouter son album Flawed parce qu'entendre sa voix me replonge dans des souvenirs et c'est trop dur", confie le chanteur. Tara Palmer-Tomkinson avait effectivement sorti cet album de douze titres en septembre 2012.

Malgré leur séparation en 2009, Tara Palmer-Tomkinson et Duncan James étaient restés proches, partageant une solide amitié en dépit des épreuves.