Tatiana-Laurence fâchée contre Énora Malagré : La bande du Mad Mag intervient !

Vendredi 20 janvier, Tatiana-Laurence, ex-participante à Secret Story 1 sur TF1 et chroniqueuse dans le Mad Mag de NRJ12, et son mari Xavier Delarue se sont confrontés à Énora Malagré sur le plateau de Touche pas à mon poste sur C8. La raison ? Le couple avait été blessé par des remarques de la chroniqueuse et de sa collègue Géraldine Maillet sur les personnalités de télé-réalité.

Lundi 23 janvier, dans le Mad Mag, les collègues du couple ont réagi à leur tour. Si l'animatrice Ayem Nour est restée en retrait, Aymeric Bonnery a estimé que l'équipe de TPMP ne faisait pas bien son travail : "Ils voient ce qu'on veut bien leur ressortir. Et ce qui fait le buzz, c'est quand il y a une candidate des Princes de l'amour qui a sa poitrine qui sort de la robe ou quand une autre pense que la lune est sur Jupiter. Ils ne vont pas au bout des choses. (...) Ils devraient faire du dépassement de fonction."

Aurélie Van Daelen a alors bondi : "Mais c'est leur métier d'aller au bout des choses ! Moi j'en ai marre, on vit dans une époque où le candidat de télé-réalité a une étiquette sur le front et est considéré comme quelqu'un de pas fute-fute. Mais je suis désolée, on n'est pas tous les mêmes. (...) Je trouve ça inadmissible !"

Les déclarations des deux chroniqueurs ont réconforté Tatiana-Laurence et Xavier comme ils l'ont fait savoir sur Twitter. "Merci ma Team. Le sujet est sur le fait qu'on a pas le droit de condamner de façon discriminatoire et répétitif ! #BaronneTatiana", a déclaré (tel quel) la jeune femme. Son mari a tweeté : "Très beau débat sur le @LeMadMag. Sachez les potes que je ne défends que LA généralité & pas le comportement de chacun #MadMag."

Ce numéro du Mad Mag a réuni 215 000 téléspectateurs et 1,9 % de part de marché. C'est un record !