Tatiana Silva (Miss météo de TF1) n'a pas d'amis à Paris : "Ça mettra du temps"

Depuis le départ de Catherine Laborde de la météo de TF1 en janvier dernier, Tatiana Silva est le nouveau visage de la première chaîne. Trois mois après sa prise de fonctions à Paris, la bombe belge de 32 ans a accepté de faire un premier bilan...

Interrogée par nos confrères de Télé Loisirs, Tatiana a été invitée à dire si elle pensait déjà être la nouvelle star de la météo en France : "Je ne sais pas ! C'est plutôt à la presse et aux téléspectateurs qu'il faut poser la question. Non, honnêtement, je me sens juste bien intégrée et bien entourée. C'est un sacré changement pour moi. Avant d'être à Paris, je vivais à Bruxelles. Là, j'arrive sur l'une des plus grandes chaînes de France et même d'Europe... L'important pour moi, c'était de trouver ma place."

Et de dévoiler avec beaucoup d'autodérision qu'elle n'était, pour le moment, pas tellement sollicitée dans la rue par les Français : "Je n'intéresse personne ! Ça m'arrive qu'on me reconnaisse, mais c'est très rare. Je pense que ça mettra du temps. Vous savez, je passe un week-end sur deux sur TF1. Et en même temps, je suis contente, parce que ça me permet de prendre les transports !"

Enfin, en tant que nouvelle arrivante à Paris, Tatiana Silva a également confié qu'elle n'avait pas beaucoup d'amis chez nous. "Je suis à un âge où la plupart des gens ont déjà des amis. Quand un Bruxellois ou un Belge rencontre une personne, il peut très bien l'inviter aussitôt à rejoindre un barbecue ou une fête. Peut-être que les gens sont un peu plus réservés à Paris. Mais à ce qu'il paraît, une fois qu'on entre dans leur cercle d'amis, c'est pour la vie ! Faire des rencontres mettra un petit peu de temps", a-t-elle assuré.