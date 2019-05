Tatiana Silva orpheline : hommage poignant à son père décédé

Déjà onze ans que Tatiana Silva a perdu son papa. Depuis la mort de ce dernier, la Miss Météo de TF1 lui rend hommage chaque année. C'est ce qu'elle a fait mercredi 22 mai 2019 sur Instagram en publiant une vieille photo de son père accompagnée de quelques tendres mots.

"Il s'appelait Lucilio et avait 72 ans lorsqu'il est parti. C'est un homme qui a lutté pour ses idéaux dont celui de voir un jour le Cap-Vert devenir indépendant. Il était épicurien, rêveur, mais aussi têtu et exigeant. C'était un être spirituel, en quête de sens. C'était mon père et j'ai été honorée d'avoir été sa fille...", écrit la belle Tatiana Silva en légende d'une photo de son papa, mains croisées et vêtu d'un polo rouge. En commentaires, les internautes lui ont apporté leur soutien.