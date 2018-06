Tatiana Silva : Ce "moment douloureux" face au cancer de sa mère

Tatiana Silva (33 ans) a vécu un drame lors de son enfance. Alors qu'elle n'avait que 14 ans, elle a appris que sa maman était atteinte d'un cancer du sein. S'en sont suivies les chimios, les nausées et la perte des cheveux.

Très vite, sa mère décide donc de porter une perruque et emmène sa fille avec elle pour en choisir une. Un moment très douloureux pour la Miss Météo de TF1. "Elle n'avait pas beaucoup de sous. (...) Elle essayait tout et c'était inévitable, rien n'allait. Elle me demandait si ça lui allait et je lui répondais que non. Mais à un moment donné, je dois lui dire oui. Et c'est terrible parce que ma mère était très coquette. Et c'est le moment où on est vraiment encore plus face à la maladie. On est face au miroir, on a plus ses sourcils, ses cils, ses cheveux... On trouve un subterfuge qui est la perruque, mais tellement bon marché que ça se voit. Donc ça, c'est un moment douloureux", a confié Tatiana Silva lors de son passage sur le plateau de Salut les terriens (C8), samedi 2 juin 2018.

Deux ans plus tard, la candidate de Danse avec les stars 8 perd sa maman et se retrouve seule car, si son papa est encore vivant (il est décédé il y a dix ans), il est au Cap Vert et ne peut la rejoindre. S'installe alors un grand sentiment de solitude pour l'ancienne compagne de Stromae qui doit vivre avec le RSA : "Toute votre vie, quand vous perdez un être aussi important qui est celui qui vous donne un amour inconditionnel, il y a une solitude qui se forme, qui est permanente. (...) C'est un événement qui reste marqué à vie et qui vous marque pour d'autres choses, dans des couches beaucoup plus profondes."

De terribles confidences suivies par 760 000 téléspectateurs, soit 4,7% de part de marché sur les 4 ans et plus.