Tatiana Silva seule après la mort de sa maman : Son "terrible manque d'amour"

Très engagée auprès de l'Unicef, Tatiana Silva (33 ans) s'est récemment envolée pour Madagascar pour une mission liée au changement climatique et a pu rencontrer de jeunes orphelins. Un projet qui lui tenait à coeur et sur lequel elle s'est épanchée auprès de nos confrères de Télé 7 Jours.

C'était ainsi l'occasion pour la Miss Météo de TF1 de revenir sur son enfance en précisant que plus jeune, elle a "bénéficié d'un système d'aide" qui lui a permis de s'en sortir. A la suite du décès de sa maman, alors qu'elle n'avait que 16 ans, son papa est reparti pour le Cap Vert. "Je n'avais personne pour me prendre en charge, j'ai été émancipée et j'ai eu très jeune les droits d'une adulte. Alors forcément, mon histoire fait écho à la leur. Ils doivent aussi avoir un terrible manque d'amour. D'amour inconditionnel, le plus important", a confié Tatiana Silva.

La candidate de Danse avec les stars 8 (TF1) a ensuite évoqué l'engagement de son papa, décédé il y a dix ans, pour le pays vers lequel il a refait sa vie : "Il avait des idéaux. Il voulait que le pays s'affranchisse du colonialisme. Il a été le premier prisonnier politique, a subi des sévices, a été banni... Il était entier, je le suis aussi. Et, quand on est ainsi, on ne peut fermer les yeux face aux injustices." D'où sa volonté de s'engager. Elle mesure en effet sa "chance d'avoir reçu" qu'elle estime qu'il est primordial de rendre ce qui lui a été donné.

L'intégralité de l'interview de Tatiana Silva est à retrouver dans le magazine Télé 7 Jours du 21 mai 2018.