Tatyana Ali (Le Prince de Bel air) enceinte : l'actrice l'annonce avec une photo

L'actrice Tatyana Ali, qui a commencé aux côtés de Will Smith dans Le Prince de Bel Air, vient d'annoncer une grande nouvelle à ses fans : elle est enceinte de son second enfant.

La jeune femme a célébré ses 40 ans le mois dernier. Samedi 13 avril 2019, Tatyana a posté une photo sur Instagram pour révéler sa grossesse et ses premières rondeurs. Elle pose face à un miroir, dans une très chic robe noire, la main doucement posée sur son ventre. En légende, elle écrit : "J'étais en voyage d'affaire récemment et j'ai pensé qu'il était temps que je prenne en photo mon baby bump. Nous sommes tellement excités ! On dit que chaque grossesse est différente. C'est vrai ! Je suis épuisée, c'est un ouragan d'émotions et je meurs de faim. Tout le temps. Je me sens très chanceuse."