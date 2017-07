Taylor Swift officialise avec Joe Alwyn auprès d'un célèbre couple de stars

Taylor Swift et Joe Alwyn ont beau la jouer profil bas, leurs allées et venues ont du mal à échapper à la vigilance des médias.

Alors que la popstar de 27 ans fait tout pour préserver sa vie privée depuis plusieurs mois, les journalistes du site E! News nous apprennent qu'elle s'est offert une virée à Rhodes Island avec son amoureux et deux proches - et très célèbres - amis. Un an après avoir présenté son ex Tom Hiddleston à Blake Lively et Ryan Reynolds - une rencontre qui avait fait couler beaucoup d'encre -, l'interprète de Bad Blood leur a en effet présenté son nouveau chéri, alias le soldat Billy Lynn dans Un jour dans la vie de Billy Lynn.

Le couple a passé quelques jours à Rhodes Island avec l'ancienne star de Gossip Girl et son mari, avant de rentrer à New York, où Joe et Taylor ont d'ailleurs été photographiés à la sortie de l'appartement de la chanteuse. Tay Tay et l'acteur de 26 ans ont tout fait pour se protéger des flash des photographes, entre sweat à capuches et parapluies démentiels. En vain...

"Le dispositif de sécurité est énorme. Ils ont chargé la voiture avant de se faufiler par l'entrée de derrière pour la récupérer, en faisant semblant de venir la chercher à l'entrée pour qu'ils puissent s'échapper par derrière. Taylor et Joe sont sortis cachés sous leurs pulls noirs mais marchaient collés serrés. Elle le tenait par le bras quand ils sont montés dans le véhicule. Ils déploient beaucoup d'efforts pour se cacher", rapporte un informateur du site.

Crucifiée par la presse, elle a appris de ses erreurs

Echaudée par l'échec de ses relations passées, l'ex de Calvin Harris déploie des trésors d'invention pour éviter l'attention médiatique. "Elle fait profil bas et a bien l'intention de continuer tant qu'elle le pourra. Elle est très heureuse, même si elle a l'air de se cacher. Elle prend soin d'elle et de son corps, elle est en pleine forme. Tout se passe à merveille entre elle et Joe. Il est différent des garçons qu'elle a fréquentés jusqu'alors. Il est très discret et ils s'entendent très bien", rajoute une autre source.

Taylor Swift, qui travaille à la réalisation de son prochain album, officialisera son idylle en temps voulu. "Crucifiée par les médias à chacune de ses relations passées, elle fait tout pour que cela ne se reproduise plus. Elle collabore étroitement avec son service de sécurité et son équipe de management pour que sa vie reste la plus privée possible. Elle ne veut plus que des photos viennent alimenter l'hystérie et les spéculations autour de sa vie privée. Elle en parlera quand elle sera prête mais ne vous attendez pas à ce qu'elle fasse de même que pour ses précédentes relations", conclut le site américain.

Coline Chavaroche