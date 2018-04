Taylor Swift : Un fan braque une banque pour "l'impressionner"

Taylor Swift n'a visiblement pas fini d'attirer les fous ! Régulièrement citée dans la colonne des faits divers à cause de fanatiques et autres déséquilibrés qui souhaitent l'approcher d'un peu trop près, la chanteuse de 28 ans a encore échappé à deux hommes qui ont été arrêtés la semaine dernière aux Etats-Unis.

Le premier représente certainement le cas le plus cocasse. Selon TMZ, Bruce Rowley a été appréhendé par les autorités à Ansonia (Connecticut) après avoir braqué une banque dans l'espoir de "conquérir" et "d'impressionner" la star américaine. Bruce Rowley souhaitait ainsi offrir l'argent à son idole en allant "le jeter par-dessus la barrière" de sa propriété de Rhode Island. Arrêté pour vol et braquage, il devrait rester un petit temps derrière les barreaux, la justice ayant fixé une caution dont le montant n'a pas été dévoilé.

De son côté, l'interprète de Look What You Made Me Do est très occupée avec les répétitions de sa tournée Reputation. Le coup d'envoi sera donné le 8 mai prochain à Glendale (Arizona). Plus de cinquante dates (jusqu'au 9 novembre prochain) sont prévues à travers les Etats-Unis, l'Europe et l'Océanie.