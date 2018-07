Tessy de Luxembourg : La princesse révèle avoir fait une fausse couche

L'échec et la dissolution houleuse de son mariage avec le prince Louis n'est pas la seule épreuve délicate que la princesse Tessy de Luxembourg ait eu à affronter ces dernières années : la jeune femme de 32 ans, maman de deux garçons avec le troisième fils du grand-duc Henri, vient de révéler avoir fait une fausse couche alors qu'elle était enceinte de son troisième enfant.

Un an et demi après l'annonce de son divorce, procédure qui s'est déroulée dans un climat tendu à Londres, ville de résidence des conjoints, Tessy Antony, de son nom de jeune fille, a dévoilé cet épisode douloureux dans un long texte publié sur Instagram. Republiant un post de Jeanne Chavany qui la mettait à l'honneur en tant que "femme d'affaires, philanthrope et ambassadrice d'ONUSIDA", dans le cadre d'une campagne en faveur de l'empowerment féminin, elle commence ainsi : "Je m'appelle Tessy et je suis mère célibataire de deux garçons incroyables. Originaire du Luxembourg, j'ai vécu dans cinq pays différents et travaillé avec des milliers de personnes. Le travail que je fais est inspiré par des milliers d'hommes, de femmes et d'enfants que j'ai rencontrés sur mon chemin vers le bonheur et la réussite. La réussite, à mes yeux, a toujours été à l'aune de l'impact que mon travail a eu sur la vie de milliers de gens dans le monde. Tout ce que je fais est le reflet de mes passions et je ne m'investis que dans des projets qui m'inspirent et apportent de la valeur aux autres. Je crois dans le travail d'équipe, l'être-ensemble et la diversité. Seule l'alliance de ces trois ingrédients rend le changement possible."

J'ai fait une fausse couche alors que j'attendais mon troisième enfant

Puis, pour étayer encore ce postulat lié à ses activités d'ambassadrice des Nations unies pour les jeunes femmes et les adolescents et de confondatrice de Professors Without Borders (Professeurs sans frontières), la princesse Tessy – qui a pour l'instant toujours la jouissance de son titre – donne un tour plus personnel à sa prise de parole : "Comme tout le monde, j'ai rencontré et je rencontre encore des situations difficiles. C'est la vie et, aussi bizarre que cela puisse paraître, c'est nécessaire pour grandir en tant que personne, acquérir de la résilience et apprendre, quelle que soit la leçon. Pour ce qui me concerne, bien sûr que mon divorce a clairement été l'une des situations les plus difficiles que j'aie jamais affrontées. J'ai ressenti les mêmes sentiments et les mêmes émotions lorsque j'ai fait une fausse couche alors que j'attendais mon troisième enfant. J'ai pleuré pendant des années à cause de ces deux situations. Et pourtant, j'ai toujours puisé de la force dans mes deux garçons en parfaite santé et heureux, qui comptent plus que tout pour moi. Mon état d'esprit a toujours été et sera toujours très clair : je me concentre sur ce qu'il y a de positif autour de moi, en particulier mes deux fils, et je continue à avancer, aussi dur que ce puisse être."

Jamais encore Tessy, maman de Gabriel (12 ans) et Noah (10 ans), n'avait évoqué sa troisième grossesse ni sa fausse couche. Si elle ne permet pas de savoir précisément à quelle époque ce moment cruel remonte, on peut légitimement penser, tant d'après la tournure de son propos ("j'ai pleuré pendant des années") qu'en raison de l'érosion de son mariage, qu'il date de la fin des années 2000 ou du début des années 2010.

Et de conclure : "L'échec est naturel. Tout dépend de ce que l'on en fait. Il y a toujours un moyen de retourner les choses pour en faire quelque chose de positif et de constructif pour soi, pour sa famille et pour les gens autour de soi. Prendre soin de soi et faire preuve de force morale, c'est la clé pour tout surmonter. Bien sûr, la famille et les amis sont cruciaux. Mais si vous n'êtes pas bien à l'intérieur, vous ne pourrez pas rendre heureux les gens autour de vous."