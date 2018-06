The Island : Camille Cerf, Priscilla Betti... Leur incroyable perte de poids !

La page The Island Célébrités s'est tournée ce mardi soir sur M6. Les apprentis aventuriers de Mike Horn ont enfin pu quitter l'île hostile sur laquelle ils vivaient depuis deux semaines. De retour à l'hôtel, Priscilla Betti, Camille Cerf, Stomy Bugsy et leurs compagnons ont retrouvé les commodités du quotidien, lit, douche, dentifrice... et le miroir ! Car oui, les candidats, mis à rude épreuve pendant toute l'aventure, ont enfin pu se rendre compte des changements sur leurs corps.

C'est la stupéfaction. Si certains on complètement fondu sous le soleil du Panama, comme Amaury Leveaux et Christian Califano, qui ont respectivement perdu 13 et 12 kilos, d'autres ont été plus raisonnables en ne laissant que 5 kilos sur l'île. Il s'agit de Gwendal Peizerat et Louisy Joseph. C'est plus que Priscilla Betti, Olivier Dion, Stomy Bugsy et Brahim Zaibat repartis avec 4 kilos en moins. Enfin, Émilie Gomis et Camille Cerf sont les moins touchées par cette cure d'amincissement avec respectivement 1 et 2 kilos en moins.

De son côté, Lââm n'a pas pu terminer son aventure, à contre coeur, à cause de violentes piqures de moustique qui l'ont défigurée et fait souffrir durant plusieurs épisodes. Au huitième jour de l'aventure, la chanteuse quittait l'île.