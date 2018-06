The Island – Lââm contrainte d'abandonner : Les dessous de son "calvaire"

Mardi 5 juin 2018, M6 diffusait un nouvel épisode de The Island célébrités. Des images difficiles pour Lââm qui a été contrainte d'abandonner pour raisons médicales. Rappelons qu'en une semaine d'aventure, la chanteuse de 46 ans a été complètement défigurée par une centaine de piqûres de moustiques. Pour Télé Loisirs, elle revient sur ce départ indépendant de sa volonté.

"Je ne voulais pas partir. Pour moi, c'était un abandon. Je voulais continuer, rester avec les autres. Pour moi, j'allais bien. J'étais fatiguée et pas très en forme mais je me sentais de continuer", lance celle qui a finalement été évacuée au bout du 8e jour, après 24 heures d'observation. D'ailleurs, sur le coup, Lââm a demandé à rester : "Ils n'ont pas voulu prendre le risque. S'il m'arrivait quelque chose la nuit, ils n'auraient pas pu venir sur l'île."

Je ne dormais pas la nuit

Finalement, l'interprète du titre Petite Soeur a accepté la décision des médecins et de la production. Elle a alors quitté ses camarades et laissé derrière elle cette aventure de survie qu'elle qualifie désormais de "calvaire". "C'était un cauchemar éveillé. On a tous souffert. Il fait chaud la journée et froid la nuit. Vous dormez à 18h car la nuit tombe très tôt et qu'il n'y a rien à faire. J'avais des problèmes de dos, donc je ne dormais pas la nuit. C'est pour cela qu'on me voit beaucoup dormir la journée...", confie-t-elle.

Côté audiences, sur les deux épisodes inédits de The Island célébrités diffusés mardi 5 juin 2018, M6 a réuni en moyenne 2,1 millions de téléspectateurs, soit 10,3% de part de marché.