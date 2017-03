The Voice 6 : Nathalia, Incantèsimu, Imane impressionnent, Bulle étonne !

Samedi 4 mars 2017, TF1 proposait le troisième numéro de The Voice 6. Après avoir été émerveillés par Kap's, Camille Esteban ou encore Emmy Liyana, les coachs M. Pokora, Florent Pagny, Mika et Zazie ont découvert de nouveaux Talents dans cette nouvelle salve des auditions à l'aveugle.

Ont-ils réussi à obtenir les Talents de leurs rêves ? La réponse est ci-dessous !

Nathalia (27 ans)

Nathalia est la première à se lancer devant les coachs. La jeune femme s'est souvent cachée au sein de troupes, par peur de ne pas être à la hauteur. Mais sa maternité lui a fait voir les choses autrement et lui a donné l'envie de dévoiler sa personnalité. C'est donc gonflée à bloc que la jeune maman est arrivée sur le plateau de The Voice afin de livrer une prestation originale de YMCA, des Village People : "J'aimerais faire passer un message : vis comme tu es, n'aies pas peur."

Un message immédiatement entendu par Zazie, M. Pokora et Mika qui s'empressent d'appuyer sur le buzzer. S'il met un peu plus de temps que ses camarades, Florent Pagny est aussi séduit par l'artiste et se retourne. Captivés, tous n'ont pu s'empêcher de lui faire une standing-ovation à la fin de son incroyable prestation et se sont battus pour la recruter dans leur équipe.

Nathalia choisi finalement de poursuivre l'aventure avec Florent Pagny.

Alexandre Sookia (26 ans)

C'est sur les marchés, "juste pour déconner le temps d'un été", que l'auteur, compositeur et interprète pour des musiques de films a commencé à se produire. Des prestations qui l'ont conforté dans son idée de se lancer dans une carrière de chanteur et ainsi se présenter aux auditions à l'aveugle.

C'est avec One, de U2, que le beau brun tente de séduire les coachs. Guitare à la main, il se lance dans une prestation envoûtante, charmant d'emblée Florent Pagny avec sa voix rauque. Zazie aussi est conquise, mais elle attend la dernière seconde pour se retourner. "Il y a des moments où ce n'était pas tout à fait sûr (...). Mais tu tentes des trucs et ça me plaît", confie la chanteuse, avant de se lancer dans une imitation de Florent Pagny pour amuser le Talent. "Tu as un grain de voix un peu marqué. Tu es juste dans la bonne aventure et tu as la bonne attitude", a pour sa part déclaré l'interprète de Savoir aimer pour convaincre Alexandre. Mais le fait que Zazie remarque que ce dernier est auteur-compositeur change la donne.

Alexandre Sookia rejoint donc l'équipe de Zazie.

Le trio corse Incantèsimu

Si Enrico Martorina (45 ans) ne séduit pas les coachs avec sa reprise de Prendre racine, de Calogero, le trio Incantèsimu, composé de Florian, Joseph-Antoine et Yvan, fait mouche. Sa reprise style Corse de Zombie des Cranberries convainc M. Pokora, Florent Pagny et Mika de se retourner.

"Vous m'avez filé la chair de poule, c'est la première fois cette saison", admet M. Pokora. Et d'ajouter avec humour que s'ils rejoignent son équipe et qu'ils deviennent potes, il pourra revenir gratuitement en Corse. Florent Pagny salue quant à lui leurs "harmonies avec des variantes" et Mika leur pureté.

Le trio corse Incantèsimu embarque pour la team Mika.

Sacha (17 ans)

Malgré son énergie et sa bonne volonté sur Happy de Pharrell Williams, Alex Ohen (27 ans) ne fait pas long feu dans la compétition. En revanche Sacha, un étudiant en musique "à la voix très particulière" qui chante tout le temps, se démarque lors de son audition avec sa reprise personnelle de Crazy in Love, de Beyoncé.

Une interprétation qui enchante M. Pokora, le seul coach à s'être retourné : "Vocalement il y a de la puissance. Tu as fait une vraie proposition. Tu es allé chercher des voix de tête (...). Il y a pas mal de choses dans ta panoplie."

Sacha rejoint l'équipe de M. Pokora.

Imane (16 ans)

Chez elle, la musique, c'est une affaire de famille. Très soutenue par ses proches, dont son papa avec lequel elle entretient une relation très fusionnelle, la lycéenne s'approprie chaque titre qu'elle interprète.

Ce soir, c'est une version africaine de Christine, de Christine and the Queens, qu'elle propose. Une interprétation ensoleillée qui séduit les quatre coachs. Zazie souligne que c'est construit et qu'elle a respecté la chanson et l'artiste original. "Je pense que tu as un potentiel de fou", ajoute-t-elle. Mika met en avant son attitude et son style, puis M. Pokora sa technique incroyable. Perdu dans son choix, le Talent fait venir son papa sur le plateau afin de l'aider à prendre une décision.

Imane et son papa choisissent Mika.

Angelo Powers (21 ans)

Sa passion pour la musique, il la doit à ses parents musiciens. Il a commencé à chanter dès l'âge de 5 ans dans une église et ne s'arrête plus depuis. Avec sa "voix angélique" (selon sa petite soeur), Angelo Powers - déjà vu dans Nouvelle Star en 2015, sur C8 - se lance dans une interprétation de Let Me Love You, de DJ Snake et Justin Bieber. Malgré quelques fausses notes, le Talent persuade M. Pokora de se retourner et poursuit ainsi la compétition. Les conseils de son coach ? Ne pas abuser des vibes et maîtriser son stress.

Angelo Powers intègre l'équipe de M. Pokora.

Audrey (32 ans)

L'éducatrice de jeunes enfants mise sur sa singularité pour enflammer le plateau de The Voice. Ce Talent, qui aime chanter des répertoires des années 30 à 50 et qui est inséparable de son éventail, est "flippée mais avec l'envie d'envoyer". Et cette envie, les coachs la ressentent. Zazie ne met que quelques secondes à appuyer sur son buzzer. M. Pokora, Florent Pagny et Mika la suivent de près et se délectent de son interprétation de Just Can Get Enough, de Depeche Mode.

"C'était tellement frais, nouveau et unique", confie le beau blond. Florent Pagny met pour sa part en avant sa "voix particulière qu'[elle utilise] d'une manière remarquable" et sa sacrée personnalité, Mika son interprétation magique et Zazie la remercie d'avoir mis de la joie sur le plateau avant de souligner qu'elle a des éventails de grandes qualités. De quoi la convaincre.

Audrey fait partie de la team Zazie.

Matthieu (24 ans)

Tout a commencé à la version portugaise de The Voice pour Leticia Carvalho (20 ans). La jeune femme s'était arrêtée à l'épreuve des battles et comptait aller plus loin dans la version française grâce à sa version d'All of Me de John Legend. L'aventure s'arrête malheureusement dès les auditions. En revanche, Matthieu le rockeur se qualifie pour l'épreuve des battles.

C'est sur Dès que le vent soufflera de Renaud que le beau blond mise. Un show qui séduit tous les coachs. "Vous êtes un peu un troubadour moderne. C'est vachement bien, c'est élégant, c'est jeune", admet notamment Mika. Pas de quoi convaincre Matthieu.

Matthieu a choisi Zazie.

Bulle (32 ans)

"Ma voix ne correspond pas à mon physique", prévient d'entrée le chargé de promotion pour des artistes. Précisant qu'il a gardé une voix juvénile et qu'il a l'impression d'être "éternellement un adolescent de 15 ans", alors qu'il a "le physique de Gérard Depardieu ou d'un bûcheron". Et il ne mentait pas.

C'est d'une douce voix d'enfant que Bulle reprend Quand j'étais chanteur de Michel Delpech. De quoi intriguer les coachs. "C'est une blague ?", "Qu'est-ce qui se passe ?", se questionnent M. Pokora et Mika. Et bien qu'il ait admis que c'était très spécial, Florent Pagny a pris la décision de se retourner, il était le seul. Un bonheur immense pour le Talent qui aurait choisi le chanteur même s'ils avaient été plusieurs à buzzer.

Bulle est donc dans l'équipe de Florent Pagny.

Ophée (33 ans)

Chanteuse, danseuse et comédienne, la jeune femme a eu la chance de travailler sur la comédie musicale Les 10 Commandements ou de se déhancher sur les prime de la Star Academy. Nikos Aliagas est donc ravi de la retrouver aux auditions à l'aveugle : "Tu faisais partie des danseuses les plus charismatiques de Kamel Ouali."

Si pendant longtemps, elle ne souhaitait pas dévoiler son talent de chanteuse, Ophée est aujourd'hui prête à briller sur le plateau de The Voice en interprétant One Night Only de Jennifer Hudson. Une prestation qui convainc M. Pokora au dernier moment : "Je me suis demandé si j'y allais. Mais c'est monté sur les dernières notes, donc c'était impossible de te laisser partir."

Ophée intègre la team Pokora.

En résumé

L'équipe de M. Pokora : Lisandro Cuxi, Fonetyk et Dama, Karla, Ry'm, Lily Berry, Ophée, Sacha, Angelo Powers

L'équipe de Florent Pagny : Syrine, Candice Parise, Kap's, Camille Esteban, Nathalia, Bulle

L'équipe de Mika : Vincent Vinel, Agathe, Samuel M, Elise Mélinand, Imane, Incantèsimu

L'équipe de Zazie : Marius, Hélène, Will Barber, Julia Paul, Emmy Liyana, Alexandre Sookia, Audrey, Matthieu