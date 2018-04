The Voice 7 : Frédéric Longbois a déjà tourné au cinéma avec l'un des coachs !

Il est le candidat le plus décalé de cette 7e saison de The Voice sur TF1, Frédéric Longbois (56 ans) a déjà eu une carrière très riche, notamment en tant que comédien. On ne le sait pas forcément mais le candidat du télé-crochet a même déjà partagé un film avec l'un des coachs !

Interrogé par nos confrères de France Dimanche sur son actualité dans ce domaine, le Talent prometteur de la team Mika a confié : "Au cinéma, je viens de tourner X-Rated, où j'interprète une sorte d'inspecteur Columbo désagréable. J'ai un projet de long métrage sur Kiki de Montparnasse avec Marilou Berry." Et de revenir sur son CV cinématographique que l'on ne soupçonne pas forcément : "En fait, j'ai fait des tas de films, dont Sagan, et j'ai d'ailleurs tourné avec Florent Pagny dans Milady, un film de Josée Dayan. Lui était d'Artagnan et moi Porthos, mais il ne m'a pas reconnu, car j'avais perdu 40 kg depuis !"

Sur les planches, Frédéric Longbois a aussi donné de sa personne. Il peut même s'enorgueillir d'avoir été l'acteur fétiche d'un des grands noms du théâtre. "J'ai été pendant vingt ans l'acteur fétiche de Jérôme Savary [disparu en 2013, NDLR]. (...) Travailler avec lui a un peu dévié ma trajectoire de la musique et du cinéma, d'autant que je jouais également pour l'opéra. Des activités encore d'actualité puisque l'an prochain je chanterai Les Contes d'Hoffmann à Genève", a-t-il expliqué avec fierté.

Véritable touche-à-tout, Frédéric Longbois, ancien premier prix de Conservatoire mais aussi ancien directeur artistique pour les salons de coiffure Lucie Saint-Clair, est également coach vocal à l'Académie internationale de comédie musicale.

