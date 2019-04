The Voice 8 - Leona Winter, ambitieuse : "L'Eurovision, c'est mon grand rêve !"

Ce samedi 20 avril 2019, après Jenifer et Mika, c'est au tour des Talents de Soprano d'affronter la terrible épreuve des KO dans The Voice 8 sur TF1.

En attendant de découvrir qui sont les six chanteurs (sur dix-huit !) que le coach buzzera afin de les garder dans son équipe, Purepeople.com vous propose de découvrir l'interview "Je me voyais déjà" du prometteur Gjon's Tears (Team Mika) et de la surprenante Leona Winter (Team Jenifer).

Le jeune prodige, qui a déjà captivé avec sa reprise magistrale du titre Christine de Christine and The Queens, et l'artiste transformiste ont accepté, à notre demande, d'imaginer leur vie après une possible victoire dans The Voice 8. Que feront-ils avec leur argent ? Avec quels artistes aimeraient-ils collaborer ? Accepteront-ils un duo avec Aya Nakamura ? Qui fera leur première partie à Bercy ? Avec quel celebrity crush tenteront-ils d'entrer en contact ? Autant de questions auxquelles Gjon's Tears et Leona Winter, très inspirés, ont tenté d'apporter des réponses.

Une interview à retrouver dès à présent dans notre player !