Thierry Ardisson : "Ses coups de foudre" dans Tout le monde en parle

Samedi 11 mai 2019, C8 a diffusé un documentaire à l'occasion des 20 ans de Tout le monde en parle, l'émission culte animée par Thierry Ardisson, sur France 2 entre 1998 et 2006. L'animateur de 70 ans et certains de ses collaborateurs ou invités ont dévoilé les coulisses du programme. L'occasion d'apprendre notamment que le présentateur a eu des "coups de foudre".

"Oui, j'ai eu des coups de foudre. C'est normal, on reçoit les plus jolies filles de Paris ou du monde parfois. Il y avait de la tentation", a confié l'homme en noir, qui était marié à Béatrice Loustalan à l'époque, avec laquelle il a eu deux filles (nées en 1989 et 1991) et un garçon (né en 1996). On a ensuite découvert des images d'Angelina Jolie qui parle de sa vie sexuelle. Mais la personnalité féminine qui l'a sans doute le plus marqué, c'est Jane Fonda : "L'une des femmes les plus séduisantes que j'ai reçues sur mon plateau, c'est Jane Fonda, qui à l'époque n'était pas toute jeune. Elle draguait Laurent Baffie."

L'humoriste de 60 ans s'est parfaitement souvenu de ce moment "incroyable". Un brin gêné sur le moment, il a regretté de ne pas avoir pu lui dire ô combien il avait de l'admiration pour elle. "Si Baffie avait été d'accord, ils seraient repartis tous les deux je suis sûr. Mais Baffie n'a pas osé", a précisé l'homme en noir.

Ce dernier a aussi craqué pour Angunn ou Clotilde Courau. Mais aujourd'hui, il n'y en a qu'une qui fait battre son coeur. Il s'agit d'Audrey-Crespo Mara, son épouse depuis le 21 juin 2014. L'animateur de C8 a eu un coup de foudre pour la belle journaliste de LCI de 42 ans comme il l'a confié à Gala : "J'ai vu Audrey un matin sur LCI, elle faisait la Matinale, j'ai su tout de suite que c'était elle, ça va faire 10 ans ! Et c'est de mieux en mieux."