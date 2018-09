Thierry Lhermitte est partant pour "Je suis une célébrité, sortez-moi de là" !

Le 10 septembre 2018, TF1 annonçait le retour prochain de l'émission Je suis une célébrité, sortez-moi de là après douze ans d'absence. Le programme avait été lancé en France en avril 2006 en prime time avant d'être annulé pour faute d'audience. Le concept était simple : 10 célébrités devaient vivre en pleine jungle et remporter de l'argent pour des associations. Pour cette nouvelle édition, le principe devrait être le même.

A peine le reboot du jeu d'aventure annoncé qu'une star en particulier semble déjà très intéressée pour faire partie du casting. Il s'agit de l'acteur Thierry Lhermitte. Invité dans l'émission On refait la télé sur RTL samedi 15 septembre 2018, l'ancien membre des Bronzés déclare : "Ça serait chouette [de participer]. J'ai regardé beaucoup La Ferme Célébrités. Ça m'a bien fait rire."

Seulement Thierry Lhermitte a déjà des conditions : "Ça peut le faire s'il n'y a pas de moustiques", lâche-t-il en blaguant. Pas sûr que dans la jungle il puisse y échapper malheureusement...

En 2006, le programme Je suis une célébrité, sortez-moi de là était présenté par Jean-Pierre Foucault et Christophe Dechavanne. C'est l'ancien coureur cycliste Richard Virenque qui était ressorti victorieux. Sur le podium, on retrouvait respectivement le regretté Filip Nikolic et l'ex-lofteuse Loana, respectivement en deuxième et troisième position.

Pour l'instant, aucune date de lancement et aucune information sur le casting n'ont été révélées.