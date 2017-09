Thomas (Koh-Lanta Fidji) en couple avec une Miss : Sa chérie est une bombe !

Thomas fait partie de l'équipe des moins de 30 ans dans Koh-Lanta Fidji. À tout juste 21 ans, ce champion de paddle et passionné de surf se place déjà en membre actif des Jaunes. Mais alors qu'il fait rêver certaines téléspectatrices, Thomas n'est pas un coeur à prendre. En effet, l'étudiant en école de commerce partage la vie de Mélody depuis plus d'un an.

Sur Instagram, les tourtereaux partagent quelques photos de leurs moments passés à deux. À la plage, en pleine virée en paddle ou encore à Disneyland, Thomas et sa belle semblent filer le parfait amour. En bref, le beau gosse de Koh-Lanta Fidji et Mélody ne se lâchent plus.

Et la jolie jeune femme n'est pas une totale inconnue... En effet, celle qui comble de bonheur l'aventurier a été élue Miss Océane 2017. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que la reine de beauté n'a pas volé son titre. Comme le prouvent les différents clichés publiés sur les réseaux sociaux, Mélody affiche une plastique de rêve et un visage angélique qui en font fondre plus d'un.

Rendez-vous tous les vendredis dès 21h sur TF1 afin de suivre les aventures de Thomas et ses camarades dans Koh-Lanta Fidji.